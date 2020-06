Non si hanno più notizie dallo scorso lunedì 15 giugno di Luigi Cucciolillo, 29enne di Brienza. Da quanto si apprende è stato visto l’ultima volta con la sua auto, una Fiat Punto di colore celeste chiaro con targa DT557GE, partito alla volta di Verghereto, comune in provincia di Cesena, dove si era organizzato con amici in un campeggio per praticare sport estremi di cui è appassionato.