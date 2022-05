Scomparsa di Ciriaco De Mita. Il ricordo di Peppino Molinari

È con grande dolore abbiamo appreso della scomparsa di Ciriaco De Mita, un pezzo importante della storia dei democristiani. De Mita era profondamente legato alla Basilicata, ai democristiani lucani, ad Emilio Colombo che era stato suo testimone di nozze, ad Angelo Sanza che per anni era stato il suo referente della corrente della “Sinistra di base”, al Sen Decio Scardaccione, a Romualdo Coviello ed a Carmelo Azzara’.

Io stesso con la nascita del partito popolare prima e della Margherita poi ho avuto una lunga frequentazione ed ho avuto il privilegio nella mia esperienza parlamentare di essere seduto accanto a lui dal 2001 al 2006 e le sue chiacchierate, i suoi ragionamenti erano per me autentiche lezioni di politica. Aveva piacere di venire in Basilicata perché si sentiva molto legato alla nostra terra per valori e condivisione di uomini. L’ultima volta è stato il 10 gennaio 2020 a Satriano di Lucania, invitato da un gruppo di giovani in un teatro affollato venne a tenere una lezione sulla democrazia. In quella occasione mentre sottobraccio l’accompagnavo al teatro mi confido ‘ che lui era sereno e pronto ad accettare il mistero della morte. L’ultima volta la telefonata il 2 febbraio scorso per fargli gli auguri per i suoi 94 anni. E’ stato per molti democristiani un privilegio averlo conosciuto ed avuto come leader, per la raffinatezza del suo pensiero e dei suoi ideali, un grande maestro per tutti perché con De Mita le idee ed il pensiero non hanno mai avuto età! Sicuramente sarà esaudita nelle prossime ore la sua volontà che ha detto più volte “Quando morirò seppellitemi con un biglietto scritto: sono democristiano.” Grazie, immensamente grazie, infinitamente grazie presidente De Mita per tutto quello che avete fatto per L’Italia.

Peppino Molinari

Vice-Sindaco di Marsicovetere