Sblocco dei crediti superbonus 110, domani la manifestazione a Roma

Mercoledì 18 Maggio ore 10 in Piazza della Repubblica Roma, ci sarà l’ennesima Manifestazione organizzata dalle Associazioni C.A.N.D.E. Class Action Nazionale Ediliza, Atc Associazione Tecnici e Costruttori, Faci, Partitalia, Le Partite Iva, Edil Consi, Imprese edili, Tecnici e Professionisti del Settore Edile, Commercialisti, Committenti e Amministratore.

Manifestazione di protesta contro le scellerate modifiche del Governo che hanno completamente bloccato il mercato virtuoso che si era creato con la cessione dei crediti fiscali sui Bonus Edilizi.

Un sistema potente quello della Cessione del Credito che ha fatto nell’anno precedente rialzare l’intero comparto edile dando un forte slancio all’aumento del PIL, creando una vera e propria moneta positiva.

Purtroppo le numerose modifiche del Governo hanno bloccato l’acquisto dei crediti fiscali, da subito si è fermata Poste Italiane e CDP e man mano tutte le banche, paralizzando tutti i lavori con SUPERBONUS 110 e i vari Bonus edilizi.

Una situazione paradossale oggi le imprese che hanno lavorato rispettando una legge delle Stato si ritrovano con i cassetti fiscali pieni e le tasche vuote, con fornitori, dipendenti, tasse da pagare ma senza liquidità.

Mercoledì a Roma chiederemo con forza al governo l’immediato sblocco della cessione dei crediti, dando delle regole certe e chiare, non si può navigare a vista e cambiare le regole del gioco ai tempi supplementari, soprattutto quando a farne le spese sono imprese, tecnici, fornitori e famiglie fatte da persone serie che ogni giorno mandano avanti questo paese, per il solo fatto che purtroppo ancora crediamo in uno Stato che dovrebbe tutelarci.