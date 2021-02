Satriano di Lucania: pubblicati 5 bandi di concorso per 9 figure professionali

Si scrive un’altra pagina importante per il Comune di Satriano che in questi giorni ha iniziato l’iter che porterà all’assunzione di ben nove nuove figure professionali da inserire nell’organico dell’Ente.

Sono stati pubblicati 5 bandi per l’indizione di concorso pubblico per la selezione di due vigili urbani, un istruttore contabile, un istruttore tecnico geometra, 4 categoria B per l’area amministrativa e 1 categoria B per l’area tecnica. Per tutti è prevista un’assunzione a tempo part time al 50% e indeterminato.

<< Finalmente dopo tanti anni – dice il Sindaco Vita – il Comune di Satriano torna ad assumere personale a tempo indeterminato in pianta organica. Un passo necessario per garantire il ricambio generazionale dopo vari pensionamenti e per consentire alla macchina comunale di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Un importante risultato di cui siamo felici ed orgogliosi e che abbiamo conseguito grazie alla determinazione della attuale amministrazione.

Era nei nostri piani già da tempo – continua il Sindaco- ma ci siamo trovati costretti a rimandare tutte le procedure a causa del blocco dei concorsi determinato dai DPCM anti-Covid a partire dal Decreto Cura Italia dello scorso Marzo. Finalmente la situazione si è sbloccata e possiamo dare una risposta concreta alle esigenze della nostra struttura da tempo sotto organico nonostante la presenza di un importante residuo contabile per capacità assunzionale non utilizzato negli anni passati.>>

I bandi con tutte le informazioni e i requisiti sono disponibili sul sito istituzionale del Comune alla sezione Bandi di concorso. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 18 Marzo 2021.