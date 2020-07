Sarconi in festa, nonna Teresa compie 100 anni. Il sindaco: “Auguri alla dolcissima centenaria della nostra comunità”

Basilicata sempre più terra di longevità e di centenari. E’ un giorno particolare per la signora Teresa Iannella di Sarconi nata nata a Castelsaraceno il 25 luglio 1920, e che oggi raggiunge lo splendido traguardo dei 100 anni. Solo lo scorso 15 luglio sempre a Sarconi a compiere un secolo di vita è stata la signora Teresa Mastantuona, quindi in pochi giorni i sarconesi possono vantare ben due centenarie.

“Sono qui per portare i più sentiti e sinceri auguri da parte dell’amministrazione comunale di Sarconi e di tutta la Cittadinanza – ha detto il sindaco Cesare Marte, consegnando in dono alla signora Teresa una targa celebrativa – alla dolcissima centenaria della nostra comunità, prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e civili che rappresentano per tutti i giovani e per tutti noi un modello di vita da seguire.“