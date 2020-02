Salvini incontra lo stato maggiore della Lega lucana a Potenza

L’intero stato maggiore della Lega lucana ha incontrato Matteo Salvini a Potenza.

Come riportano La Gazzetta del Mezzogiorno e Trm sulla visita del segretario della Lega, Matteo Salvini, a Potenza. Ha incontrato simpatizzanti, amministratori, sindaco, presidente della Regione e Presidente del Consiglio Regionale e dove ha tenuto una conferenza stampa nel Grande Albergo. All’esterno, uno sparuto gruppo di contestatori tenuti a bada da un cordone di forze dell’ordine con lo striscione “Il Sud non dimentica”, mentre Salvini ha bollato come inconsistente il movimento delle Sardine: “E’ l’economia italiana che è drammaticamente ferma e il Governo parla di altro: il dramma vero è questo”

Un “tagliando” dopo 7 mesi di governo in capo al primo sindaco leghista eletto al Sud, Mario Guarente. Il leader e senatore tornerà per verificare l’azione di governo anche in Regione, dove il forzista Bardi – presente per un saluto – si avvale proprio della maggioranza del carroccio.

“In Basilicata tuteleremo ogni posto di lavoro” – ha sentenziato. Attenzione alla sanità, definita apicale della programmazione territoriale. Apertura, inoltre, al mondo dei professionisti e società civile verso i prossimi appuntamenti elettorali come a Matera.

Sul fronte nazionale “l’unico Governo possibile – ha dichiarato – è quello che devono scegliere gli italiani votando. C’è bisogno di un Governo che abbia le idee chiare sull’economia e l’attuale Governo non ce le ha”.