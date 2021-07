Salvini in Basilicata sabato 3 luglio per la campagna referendaria sulla giustizia

Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà in Basilicata sabato 3 luglio per l’avvio della campagna referendaria sulla giustizia. Alle 10:00 sarà in piazza Matteotti a Potenza. Alle 11:30 sarà a Castelmezzano (Potenza), dove si terrà l’apertura stagionale del “Volo dell’angelo”. Alle 13:30 sarà al Borgo La Martella, a Matera, dove verranno allestiti i gazebo informativi sul referendum. Ultimo appuntamento della giornata, alle 14:00, all’Agriturismo Le Matinelle, nell’omonima contrada materana, per l’incontro con i militanti.

