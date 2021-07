Salone Internazionale del Libro di Torino: pubblicato avviso per case editrici lucane

Pubblicato sul istituzionale del Consiglio regionale, alla pagina Avvisi pubblici, l’avviso con cui si invitano le Case editrici, con sede in Basilicata, a manifestare l’interesse ad essere presenti al 33° Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma da giovedì 14 a lunedì 18 ottobre 2021 presso il Lingotto Fiere di Torino, nell’ambito dello stand che il Consiglio regionale della Basilicata ha intenzione di acquisire.

L’ avviso è riservato agli editori lucani che abbiano pubblicato almeno 5 (cinque) titoli nell’ultimo triennio 2019/2021.

La Struttura di Coordinamento Comunicazione, Informazione ed Eventi si riserva di valutare le proposte e selezionare quelle più significative, fino a garantire la presenza di un numero congruo di editori.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 26/07/2021 a mezzo mail all’indirizzo pec: eventi.stampa@pec.consiglio.basilicata.it oppure c/o la Struttura di Coordinamento Comunicazione, Informazione ed Eventi – Consiglio regionale della Basilicata, Via Verrastro n. 6 – 85100 Potenza. Le adesioni pervenute successivamente non potranno essere prese in considerazione per ragioni organizzative.

La Struttura di Coordinamento Comunicazione, Informazione ed Eventi provvederà a convocare le Case editrici aderenti all’avviso per la definizione delle modalità organizzative e per l’acquisizione delle adesioni definitive.

Link dell’avviso

https://www.consiglio.basilicata.it/notizia.html?ref_type_id=10499&detail_obj_id=229323