Salgono a 51 i casi positivi in Basilicata. Altri 2 in Val d’Agri e rispettivamente a Paterno e Tramutola





La task force regionale comunica che oggi 20 marzo – con aggiornamento alle ore 12.00 – sono stati effettuati 78 test per l’infezione da Covid-19. Di questi:

64 sono risultati negativi e 14 positivi.

I casi positivi riguardano:

10 il comune di Potenza

2 il comune di Matera

1 il Comune di Paterno (Il caso di Paterno è stato già conteggiato ieri e il numero totale a Paterno resta di 3).

1 il Comune di Tramutola





Con questo aggiornamento salgono a 51 i casi positivi registrati in Basilicata per l’infezione da Covid-19.

Questi dati sono comprensivi anche dei 28 tamponi comunicati ieri sera alle 22:30 in cui sono risultati positivi 3 di Potenza, 2 di Matera e 1 di Paterno.

Ci sarebbe in realtà anche un altro caso in Val d’Agri e precisamente a Spinoso. Infatti in mattina è stato direttamente il Sindaco ad annunciarlo. E’ stata conteggiata tra i casi di Potenza.

All’ Ospedale di Matera due pazienti sono ricoverati nel reparto di malattie infettive e uno in terapia intensiva, al San Carlo 8 ricoverati in malattie infettive e in 5 in terapia intensiva.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

Il prossimo aggiornamento oggi, 20 marzo, alle ore 18,00.