Sabato a Marsicovetere e Lecce parte il Campionato Europeo di Volley under 18 maschile

Proseguono a Marsicovetere e Lecce i lavori di preparazione per il Campionato Europeo U18 maschile che si svolgerà dal 5 al 13 settembre 2020. Un evento che assume particolare valore, considerato che a causa dell’emergenza legata al COVID-19, quest’anno sarà l’unico organizzato in Italia al quale prenderà parte una nazionale azzurra di pallavolo indoor.

L’organizzazione del torneo, curata dalla Fipav in collaborazione con i comitati regionali di Basilicata e Puglia, si sta svolgendo nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitarie previste dai protocolli emanati dalla Federazione Italiana Pallavolo, il cui scopo principale è quello di fornire le massime garanzie per tutelare la salute degli atleti, degli ufficiali di gara e di tutti gli addetti ai lavori che parteciperanno all’evento.

Gli sforzi per la preparazione del Campionato Europeo Under 18 maschile rappresenta così l’ennesima testimonianza della grande voglia di ripartire della pallavolo italiana.

La rassegna continentale si giocherà a Marsicovetere, dove sarà impegnata nella Pool I anche l’Italia di Vincenzo Fanizza. Gli azzurrini scenderanno in campo nella Sport Hall Villa D’Agri per affrontare Finlandia, Turchia, Belgio, Bulgaria e Slovacchia. Nell’altro girone si affronteranno a Lecce, presso la Lecce Sport Hall: Russia, Bielorussia, Francia, Germania, Repubblica Ceca e Polonia.

Le prime due squadre di ogni pool giocheranno a Lecce i match validi per 1°-4° posto, mentre a Marsicovetere scenderanno in campo le terze e quarte classificate per gli incontri 5°-8° posto.

In vista dell’esordio nel Campionato Europeo gli azzurrini di Vincenzo Fanizza stanno proseguendo il loro collegiale, che al momento vede al lavoro 15 atleti.

Questa la lista degli azzurrini al lavoro a Marsicovetere, dai quali il tecnico pugliese sceglierà la lista definitiva dei 12: Cosimo Balestra (Green Volley Francavilla); Mattia Boninfante (Volley Treviso); Gabriele D’Ambrosio (Volley Parella); Ambrose Ionut (Lube Volley); Gabriele Laurenzano (Materdomini Castellana); Mattia Orioli (Robur Costa Ravenna); Alessandro Pisoni, Gianluca Rossi, Nicolò Volpe (Vero Volley Monza); Luca Porro, Marco Zoratti (Colombo Genova); Francesco Quagliozzi (Roma 7 volley); Federico Bonacchi, Matteo Staforini (Power Volley); Ranieri Truocchio (Modena Volley).

PUBBLICO E ACCREDITI STAMPA – Si comunica che il Campionato Europeo U18 maschile si giocherà a porte chiuse e l’accesso sarà riservato esclusivamente agli atleti impegnati in campo, ai membri dell’organizzazione e ai giornalisti accreditati, nel limite del numero consentito, che dovranno necessariamente essere provvisti di test sierologico con esito negativo.

I GIRONI

Pool I (Marsicovetere, Potenza): Italia, Turchia, Belgio, Bulgaria, Slovacchia, Finlandia.

Pool II (Lecce): Rep. Ceca, Russia, Francia, Germania, Bielorussia, Polonia.

IL CALENDARIO

Pool I (Marsicovetere, Potenza)

1a Giornata – 5 settembre

ore 15 Turchia-Slovacchia

ore 17.30 Belgio-Bulgaria

ore 20 Italia-Finlandia

2a Giornata – 6 settembre

ore 15 Finlandia-Bulgaria

ore 17.30 Slovacchia-Belgio

ore 20 Italia-Turchia

3a Giornata – 7 settembre

ore 15 Bulgaria-Slovacchia

ore 17.30 Turchia-Finlandia

ore 20 Belgio-Italia

4a Giornata – 9 settembre

ore 15 Finlandia-Slovacchia

ore 17.30 Turchia-Belgio

ore 20 Italia-Bulgaria

5a Giornata – 10 settembre

ore 15 Belgio-Finlandia

ore 17.30 Bulgaria-Turchia

ore 20 Slovacchia-Italia

Pool II (Lecce)

1a Giornata – 5 settembre

ore 15 Francia-Germania

ore 17.30 Russia-Bielorussia

ore 20 Rep. Ceca-Polonia

2a Giornata – 6 settembre

ore 15 Polonia-Germania

ore 17.30 Bielorussia-Francia

ore 20 Rep.Ceca-Russia

3a Giornata – 7 settembre

ore 15 Germania-Bielorussia

ore 17.30 Russia-Polonia

ore 20 Francia-Rep.Ceca

4a Giornata – 9 settembre

ore 15 Polonia-Bielorussia

ore 17.30 Russia-Francia

ore 20 Rep.Ceca-Germania

5a Giornata – 10 settembre

ore 15 Francia-Polonia

ore 17.30 Germania-Russia

ore 20 Bielorussia-Rep.Ceca

Semifinali 5°- 8° posto – 12 settembre (Marsicovetere)

ore 17.30 3a Pool I – 4a Pool II

ore 20 3a Pool II – 4a Pool I

Semifinali 1° – 4° posto – 12 settembre (Lecce)

ore 17 1a Pool I – 2a Pool II

ore 20 1a Pool II – 2a Pool I

Finali 7°- 8° posto e 5°- 6° posto – 13 settembre (Marsicovetere)

ore 17.30 e ore 20

Finali 3°- 4° posto e 1°- 2° posto – 13 settembre (Lecce)

ore 17.00 e ore 20