Sabato 15 ottobre cerimonia di inaugurazione della “Colonna del viggianese del Mondo”

Si terrà sabato 15 ottobre alle ore 10.30, presso Piazza San Giovanni XXIII, la cerimonia di Inaugurazione della “Colonna del Viggianese nel Mondo”.

Posto all’interno della piazza, il monumento ha l’ambizione di raccontare, attraverso la pregevole raffigurazione grafica dei momenti “chiave” della nostra storia, l’identità del popolo viggianese e in maniera più ampia delle genti lucane.

Si può apprezzare, inoltre, un omaggio di raro prestigio e qualità artistica nei confronti di tutti i viggianesi residenti in ogni parte del mondo.

I quattro orologi scolpiti nel marmo, con i fusi orari di New York, Melbourne, Johannesburg e Viggiano vogliono proprio rappresentare la continuità emotiva e sentimentale tra ogni Viggianese costretto ad emigrare e la sua terra di origine.

L’opera è stata ideata e voluta dall’Amministrazione Comunale di Viggiano.

L’Antica Fonderia Pontificia Marinelli ha curato materialmente la realizzazione del monumento, facendo ricorso alle tecniche di lavorazione maggiormente prestigiose ed originali.

Il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala introduce l’iniziativa attraverso questa breve dichiarazione: “Dopo l’inaugurazione della Piazza Antistante la Basilica Pontificia ed il Palazzo Municipale, consegniamo ai nostri cittadini un’altra grande opera che racconta al mondo la nostra identità e la nostra Storia. Abbiamo voluto fortemente la realizzazione di questo monumento perché pensiamo che non può esservi speranza di futuro senza la piena consapevolezza di quelle che sono le nostre origini storiche. Ogni Viggianese, ogni cittadino Lucano, deve sentirsi orgoglioso delle sue radici. Questo monumento, tra le altre cose, vuole dare anche il senso dell’unità e dell’appartenenza che sono indispensabili per tutti i nostri concittadini (residenti e non). Nel leggere la storia descritta nelle varie formelle in bronzo riportate nella Colonna, ogni viggianese può riconoscersi, identificarsi e sentirsi parte (per il suo passato, il suo presente e il suo futuro) di una comunità. Era importante, inoltre, omaggiare i nostri fratelli sparsi in ogni parte del mondo: Viggiano non dimentica tutti coloro i quali sono stati costretti a lasciare la propria terra. La Colonna del Viggianese nel mondo, infine, ha l’ambizione di coltivare due auspici molto importanti: il primo è quello di consentire alle nuove generazioni di provare a restare a Viggiano e in Basilicata. Il secondo, invece, sarebbe quello di recuperare contatti con tutti coloro i quali hanno origini viggianesi o che comunque vogliono rivendicare un legame affettivo con la nostra comunità.”