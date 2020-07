Riunione dei Sindaci del P.O. Val d’Agri sull’impiego delle risorse per il biennio 2020/2021

Si è tenuta ieri a Grumento Nova una riunione dei Sindaci del programma operativo Val d’Agri.

I temi trattati hanno riguardato l’impiego di risorse previste dal Programma Operativo Val d’Agri per il biennio 2020/2021 e proposte dalla Regione Basilicata.

Le Azioni riguardano: risorse per i servizi essenziali, per le attività commerciali e artigianali, per le imprese agricole, per i Forestali e per la cultura e l’associazionismo.

Si è costituito un gruppo di studio per definire eventuali rimodulazioni finanziarie delle proposte ricevute ma anche per una governance istituzionale più radicata con il territorio per la programmazione delle risorse rivenienti dalle estrazioni petrolifere nei prossimi anni.