“Ritorno a casa”, un omaggio dei nostri genitori e nonni al loro amato Moliterno

Mostra fotografica ideata e curata da Domingo Lapadula. Con il Patrocinio di Comites Panama Ambasciata d’Italia a Panama- Embajada de Italia en Panamà Associazione lucani a Panama Moliterno – 19/21 maggio 2023 | Sala degli Affreschi Atrio del Palazzo Comunale – inaugurazione 19 Maggio ore 18.00

Moliterno, così come tanti comuni della Basilicata, ha visto partire molti dei propri figli avventuratisi in terre lontane alla ricerca della prosperità e di opportunità, per avere una vita migliore. Spesso un raggiungimento di maggiore benessere per questi figli andati oltre oceano, ha significato una vita migliore per le famiglie rimaste in Italia.

Come figli dei discendenti di alcuni di questi figli di Moliterno, abbiamo realizzato questa mostra con la collaborazione del Comune di Moliterno e il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Panama, Comites Panama e Associazione dei Lucani a Panama.

Si tratta di un’esposizione fotografica che raccoglie le testimonianze della presenza di molti dei moliternesi a Panamá. Uno dei gruppi più numerosi di italiani a Panamà, che ebbero l’iniziativa di riunirsi in una società e di aiutarsi mutuamente, fu proprio il gruppo di Moliterno, associatisi nella Società Italiana di beneficenza, divenuta la loro casa e luogo di riunione, strumento per la realizzazione di molte attività che sono rimaste impresse in queste fotografie.

Questa esposizione potrebbe dividersi in due parti: una sezione fotografica storico-culturale ed un’altra documentale dal contenuto patriottico.

– La prima sezione raccoglie fotografie degli italiani a Panamà, si vedono scene di festeggiamenti, riunioni del direttivo dell’Associazione Italiana di Beneficenza, riunioni sociali, intrattenimento, matrimoni, compleanni, battesimi, feste di carnevale, eventi speciali con la presenza del sottomarino Torricelli, dell’Umberto di Savoia, e del Cacciatorpediniere Intrepido, nonché dell’Andrea Doria. Vi sono poi fotografie dell’inaugurazione di Via Italia e del monumento dedicato al nostro paese.

Della raccolta fanno parte anche molti articoli pubblicati in vari periodici.

– La seconda sezione documentale riguarda in modo particolare l’Arma dei Carabinieri.

Moliterno ha dato i natali a molti uomini che hanno avuto grande amore per la patria. Uno di loro, Andrea Lapadula, Carabiniere e insignito del titolo Cavaliere ricevette medaglie e riconoscimenti che sono presenti nella mostra insieme alla corrispondenza che egli mantenne con i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La mostra dal titolo “Ritorno a casa” vuole rappresentare un viaggio sentimentale di ritorno al proprio paese, un viaggio che tantissimi moliternesi avrebbero voluto compiere o hanno effettuato, che attraverso la memoria storica oggi diviene possibile attraverso queste fotografie. La mostra è una testimonianza storica del passaggio e della presenza a Panamà di tanti lucani e moliternesi: ogni foto prende vita nella misura in cui è apprezzata e valorizzata da chi ancora li ricorda, per questo oggi la mostra si rivolge ai Moliternesi che ancora vivono nel loro paese e alle nuove generazioni che possono conoscere questa storia così importante, parte della identità collettiva. Ogni foto è una testimonianza di storia, tenacia e vita, è un’opportunità affinché Moliterno ringrazi tutti coloro che l’hanno salutata con la promessa di non dimenticarla.

In molti non sono più ritornati da Panamà. I loro discendenti, con questa umile esposizione, hanno voluto riportarli nel loro amato paese.