Riparte il servizio di dialisi al Pod di Venosa

Risolta la questione del servizio dialisi a Venosa che da lunedì 11 luglio vedrà il rispristino di tutte le attività, fatta salva la necessità di ripetizione degli esami di controllo delle acque di dialisi ove venisse riscontrata la non conformità dei parametri prefissati.

Lo hanno annuncato congiuntamente l’Assessore alla Sanità della Regione Basilicata Francesco Fanelli ed il Direttore della Asp Basilicata- Azienda Sanitaria Locale di Potenza- Luigi D’angola a seguito di un incontro che si è tenuto in mattinata con i pazienti dializzati attualmente sottoposti a trattamento presso il Crob di Rionero. “Occorreva garantire la ripresa delle attivita in sicurezza- hanno sottolineato Fanelli e D’Angola- motivo per cui si è preso tempo, valutando anche la coesistenza del covid con i pazienti dializzati”.