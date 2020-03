Rinviato il Referendum Elettorale del 29 marzo sul taglio dei parlamentari

Send an email





“Prendo atto con soddisfazione che il Governo ha deciso di rinviare la data del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Una decisione di buon senso che avevo sollecitato nel mio ultimo intervento in Consiglio regionale. Ribadisco che a mio parere il taglio dei parlamentari è un taglio alla democrazia. In questa fase delicata gli italiani sono concentrati a pensare a ben altro ed è giusto che ci sia tempo e modo per ragionare su queste cose”.





Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.