Rinnovati gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, Aliandro: “soddisfazione nomina Presidente Prima commissione consiliare”

Rinnovati gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti. Per la prima Commissione consiliare (Affari istituzionali) eletto presidente Gianuario Aliandro (13 voti), vice presidente Carlo Trerotola (13 voti) e consigliere segretario Vincenzo Baldassarre (11 voti).

Per la seconda Commissione consiliare (Bilancio e programmazione) eletto presidente Luca Braia (9 voti), vice presidente Gino Giorgetti (13 voti) e consigliere segretario Dina Sileo (11 voti).

Per la terza Commissione consiliare (Attività produttive, territorio, ambiente) eletto presidente Piergiorgio Quarto (11 voti), vice presidente Massimo Zullino (7 voti) e consigliere segretario Gerardo Bellettieri (10 voti. In prima battuta era risultato eletto vice presidente Roberto Cifarelli (11 voti) il quale, subito dopo aver ringraziato i colleghi per la fiducia espressa nei suoi confronti, ha dichiarato di rinunciare all’incarico.

Per la quarta Commissione consiliare (Politica sociale) eletta presidente Dina Sileo (11 voti), vice presidente Giovanni Perrino (15 voti) e consigliere segretario Rocco Luigi Leone (11 voti).

Ai lavori, presieduti dal presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala, hanno partecipato i consiglieri Cariello e Aliandro (Lega), Braia (Iv), Quarto e Coviello (FdI), Bellettieri (FI), Sileo e Giorgetti (Gm), Leggieri e Perrino (M5s), Baldassarre (Idea), Trerotola (Pl), Cifarelli (Pd).

“Questa mattina in seno al rinnovo delle quattro commissioni del Consiglio regionale, i miei colleghi hanno scelto di onorarmi dell’incarico di Presidente della Commissione Affari istituzionali.”

Così il consigliere Gianuario Aliandro della Lega Basilicata che aggiunge:

“Ringrazio chi mi ha preceduto, il capogruppo della Lega Pasquale Cariello, consegnandomi un lavoro aggiornato e puntuale, non avendo mai mancato di convocare le sedute consentendo un corretto funzionamento della stessa.

Sarò altrettanto solerte e attento nella gestione di una commissione fondamentale per il corretto funzionamento delle istituzioni, confidando nella collaborazione di tutti i nuovi componenti.

L’emozione di rivestire un ruolo di tale prestigio è grande- conclude Aliandro – e l’impegno che profonderò sarà lo stesso che ho messo nel precedente ruolo di Capogruppo del Gruppo consiliare Lega.

Auguro buon lavoro ai nuovi presidenti delle altre commissioni, i consiglieri Braia, Quarto e Sileo, certo di una proficua e continua collaborazione.”