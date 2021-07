Rinascita Volley Lagonegro: pubblicati i calendari della stagione sportiva 2021/2022

Si avvicina sempre di più il momento del fischio d’inizio della nuova stagione sportiva per la Rinascita Volley Lagonegro.

Stagione che vedrà i biancorossi del Presidente Carlomagno disputare il Campionato di Serie A2 per il sesto anno consecutivo.

Come avevamo anticipato nelle scorse settimane, sarà ancora la splendida cornice del Palasport di Villa d’Agri ad ospitare le gare interne dei lucani (auspichiamo fortemente la presenza del grande pubblico).

In attesa dell’ inizio delle attività agonistiche, in queste ore la Lega Pallavolo Serie A ha pubblicato il calendario degli incontri. Nello stesso tempo, il sodalizio sportivo lucano ha anche ufficializzato i numeri di maglia dei giocatori che difenderanno i colori biancorossi.

Qui di seguito, la nota a cura dell’ufficio stampa della Rinascita Volley Lagonegro.

Per la Rinascita Lagonegro che disputerà il suo sesto campionato di serie A2, si inizierà il 10 ottobre per la prima giornata fuori casa contro Porto Viro. L’esordio casalingo a Villa D’agri sarà il 17 ottobre contro Mondovì e sempre ad Ottobre saranno altre due le gare : il 24 a Cantù e il 31 tra le mura amiche contro Reggio Emilia. Novembre inizierà con la gara in casa del Siena il 7, per poi proseguire con due casalinghe il 14 e il 21 contro Bergamo prima e Ortona poi. Il 28 novembre poi mister Barbiero e co. saranno a Santa Croce. A dicembre, il 5 l’avversario sarà il Brescia al Palasport di Villa D’Agri , mentre per l’Immacolata ci sarà il derby del sud tra Castellana e Lagonegro, in terra Pugliese. Ancora il 12 dicembre l’ospite in val d’Agri sarà Cuneo ed il girone di andata per la Rinascita si chiuderà il 19 dicembre in casa di Motta di Livenza, poiché nella tredicesima ed ultima giornata la Rinascita rispetterà il turno di riposo. Ma dal 2 gennaio del nuovo anno inizierà il girone di ritorno che si concluderà il 3 aprile.

In casa Rinascita c’è anche l’ufficializzazione dei numeri di maglia dei giocatori che vestiranno i colori biancorossi : partendo dal reparto schiacciatori Milan avrà il 14, Di Silvestre il 9, Armenante il 15 e Marini l’1, per il reparto dei palleggiatori Pistolesi avrà l’8, mentre Zijvoinovic il 6, per gli opposti Argenta ha scelto il 3 e Beghelli il 7, tra gli schiacciatori Bonola 10 e Biasotto 2, mentre per i liberi Hoffer vestirà il 5 e El Moudden il 4. Con i calendari si può dire che ufficialmente prende il via la nuova stagione, che a metà agosto vedrà le squadre mettersi al lavoro per la preparazione.