Rinascita Volley Lagonegro: la nuova stagione è sempre più vicina

La Rinascita Volley Lagonegro sarà ai nastri di partenza della Serie A2 di Lega Volley per la stagione sportiva 2021/2022.

Il sodalizio sportivo biancorosso guidato dal Presidente Nicola Carlomagno, attraverso una nota ufficiale, ha dichiarato di aver perfezionato(in anticipo rispetto alla scadenza del 5 Luglio) le pratiche relative all’iscrizione al prossimo campionato.

I Lucani, dunque, militeranno per la sesta stagione consecutiva nella prestigiosa Lega di A 2.

Per il secondo anno consecutivo, i lagonegresi disputeranno le gare interne presso il “Palasport” di Villa d’Agri.

Notizia importante per tutti gli appassionati e gli sportivi valligiani, nella speranza di poter finalmente rivedere (protocolli sanitari permettendo), il pubblico delle grandi occasioni.

Qui di seguito, il testo completo della nota ufficiale del club.

Inizia il conto alla rovescia per il prossimo anno di A2. Con la Presentazione ufficiale della domanda d’iscrizione al 77^ campionato di serie A2 Legavolley targata Credem Banca, la Rinascita Volley sarà ai nastri di partenza per la sua sesta volta. Consegnata in anticipo rispetto ai termini prefissati dalla Legavolley per lunedì 5 luglio, l’iscrizione al prossimo campionato della Rinascita segna il via della prossimo campionato che già dai movimenti di mercato di preannuncia di altissimo livello. La Rinascita sarà iscritta alla sesta stagione e per i lagonegresi, per il secondo anno consecutivo, giocheranno nel palasport di Villa D’Agri (PZ) . Mancano pochi tasselli ormai per completare la squadra di mister Barbiero che conta già della diagonale Pistolesi – Argenta, delle bande Milan, Di Silvestre e Armenante , del centrale Bonola e del libero Hoffer. A breve arriveranno gli ingaggi degli altri due centrali e delle altre seconde linee. Il mercato chiuderà il 20 luglio mentre l’ inizio della stagione è fissato previsto per il 10 ottobre. In occasione della chiusura del mercato ci sarà anche l’ufficializzane dei calendari.