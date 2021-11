Riduzione notiziari TGR, Bardi: “Rai investa sui territori”

“Un appuntamento fisso per tutti i lucani, un presidio del servizio pubblico sul territorio, un riferimento per tutti noi che rischia di venire meno: sono dalla parte dei giornalisti che si oppongono alla soppressione del notiziario della notte, perchè si tratta di vero servizio pubblico che non può essere tolto ai cittadini. Ci sono tante professionalità – giornalisti, tecnici e non solo – e le sedi regionali, che non possono essere smantellate. È un errore grave, che denota una visione centralista e che penalizza i territori e le aree interne”. Lo dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.