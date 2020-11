Un momento di ricordo, un incontro per confrontare le difficoltà del passato con i problemi, urgenti, del presente. Lunedì 23 Novembre ricorrerà il quarantesimo anniversario di quelle maledette 19.34 che cambiarono per sempre la Storia della Basilicata e, più in generale, del mezzogiorno. La neonata associazione “Laboratorio Politico” ha deciso di proporre alla città di Potenza l’organizzazione di un momento commemorativo che offra anche il destro per parlare delle vicende attuali legate alla Pandemia da Covid-19.

Quarant’anni fa, la parola d’ordine era “Ricostruzione”.

Per molti versi lo è anche oggi se pensiamo all’esigenza immediata di rimettere in piedi il Sistema Sanitario Nazionale e di dare fiato a quelle attività produttive che hanno subito (e stanno subendo) le chiusure legate alla recrudescenza del Covid -19.

Il tema principale dell’Iniziativa è fortemente evocativo:

“Ricostruire sulle macerie. La rinascita del Sud dopo il Covid-19 tra metafore e opportunità di sviluppo. “

Partecipano all’incontro dibattito, oltre agli organizzatori, il Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino, Angelo Summa (Segretario Generale CGIL Basilicata), Giuditta Lamorte (Avvocato), Francesco Somma (Presidente Confindustria Basilicata), Enrico Gambardella (Segretario Regionale CISL Basilicata), Vincenzo Tortorelli (Segretario Regionale UIL Basilicata), Margherita Perretti (Presidente CRPO Basilicata), Salvatore Margiotta (Sottosegretario alle infrastrutture e trasporti) e Giuseppe Provenzano (Ministro per il Sud e per la Coesione territoriale)

Qui di seguito, il programma completo dell’iniziativa.

Lunedì 23 novembre 2020:

ore 17.30

Diretta streaming

PROGRAMMA

SALUTI ISTITUZIONALI

Rocco Guarino

Presidente della Provincia di Potenza

COORDINA

Simona Bonito

Presidente ASSOFOR Basilicata

INTRODUCE

Pierluigi Smaldone

Laboratorio Politico

APERTURA DEI LAVORI

Luca Lorenzo

Francesco Flore

Laboratorio Politico

INTERVENTI

Angelo Summa

Segretario Generale CGIL Basilicata

Giuditta Lamorte

Avvocato

Francesco Somma

Presidente Confindustria Basilicata

Enrico Gambardella

Segretario Regionale CISL Basilicata

Vincenzo Tortorelli

Segretario Regionale UIL Basilicata

Margherita Perretti

Presidente CRPO Basilicata

Rocco Pergola

Laboratorio Politico

CONCLUSIONI

Massimo Maria Molinari

Laboratorio Politico

Salvatore Margiotta

Sottosegretario di Stato al Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

E’ stato invitato a partecipare

Giuseppe Provenzano

Ministro per il Sud e la coesione territoriale

L’EVENTO È ORGANIZZATO NEL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA VOLTE A PREVENIRE E CONTRASTARE

LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

diretta streaming sulle pagine facebook

Laboratorio Politico e Ufficio Stampa Basilicata

e sul canale youtube Ufficio Stampa Basilicata

Ore 19.34

Piazza Mario Pagano

In occasione del 40° Anniversario del sisma dell’Irpinia

COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEL TERREMOTO

Celebra Sua Eccellenza Arcivescovo di Potenza

Monsignor Salvatore Ligorio

Reading a cura di Isabella Urbano