Riapre l’Ospedale di Villa d’Agri. A comunicarlo il Presidente del Consiglio Regionale Cicala

In una nota di pochi minuti fa il Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala, dopo numerose telefonate e congiuntamente ai Consiglieri Regionali Aliandro e Coviello e alla Giunta Regionale, è riuscito a dare una forte accelerata per la ripresa delle attività dell’Ospedale civile di Villa d’Agri, che tranne ulteriori questioni tecniche, affrontate già abbondantemente durante una giornata convulsa, dovrebbe riaprire nelle prossime ore.

A tal proposito si dicono soddisfatti anche i Sindaci della Valle, in particolare, il Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri e il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala che tanto in queste ore hanno insistito e fatto pressioni per riaprirlo.

In serata è stata allestita anche una tenda tenda filtro all’accesso dell’Ospedale. Si tratta di una struttura pneumatica in cui viene effettuato il cosiddetto «pre-triage», ossia il controllo sanitario preliminare dei casi sospetti di coronavirus che vengono così indirizzati alle strutture di primo soccorso se negativi o direttamente ai reparti che si occupano di coronavirus.