Rettore Unibas: “conclusa con successo campagna vaccinazione, ringrazio tutti per l’impegno”

“Si è conclusa con successo la campagna vaccinale per il personale e i docenti dell’Università della Basilicata: tutte le procedure, in questi giorni, sono state organizzate e portate avanti in sicurezza e con regolarità, nonostante le avverse condizioni meteo. Rivolgo il sentito ringraziamento, a nome di tutta la comunità accademica, all’Asp, alle volontarie e ai volontari del 118 e della Protezione Civile, che hanno presieduto alla logistica, e all’intera organizzazione della campagna, consentendo così, con un’azione capillare, l’adesione alla vaccinazione e, di conseguenza, l’accrescimento delle condizioni di sicurezza in cui l’intera comunità locale è chiamata ad operare”. Lo ha detto il Rettore dell’Università della Basilicata, Ignazio Mancini. Nel corso dei tre giorni della campagna sono state somministrate circa 700 dosi di vaccino: “Un ottimo risultato, considerato che parte del personale è stato vaccinato nelle regioni di residenza. Un doveroso ringraziamento – ha concluso il Rettore – va anche al personale Unibas che, collaborando con l’Azienda Sanitaria di Potenza, ha permesso il regolare svolgimento delle prenotazioni e delle somministrazioni”. La campagna proseguirà nei prossimi mesi con le seconde dosi di richiamo su Potenza e con l’avvio delle vaccinazioni per il personale che opera nella sede di Matera.

Potrebbe interessarti