Reportage: Gruppo Sportivo Sordi Potenza sul tetto d’Europa!

Questa volta è tutto vero, Potenza è Campione d’Europa!

La corazzata rossoblù guidata da Mister Carlo Oddo batte gli spagnoli del CDS Huelva per 5-3 nella finalissima e conquista il massimo trofeo continentale.

Si tratta della Deaf Champions League di Calcio a 5, il torneo europeo d’elitè per atleti sordi. Una manifestazione prestigiossisima, sfuggita lo scorso anno ai ragazzi del presidente Paolo Rosa soltanto all’interno di una combattutissima semifinale contro gli israeliani dell’Ahdood Dolphins, formazione poi vincitrice dell’edizione 2019 a Stoccarda.

Stavolta il cammino degli atleti lucani si è concluso con il trionfo assoluto.

Ma ripercorriamo le fasi salienti di questa straordinaria cavalcata!

La “Deaf Champions League 2020” si è tenuta in Italia, precisamente a Vigevano (PV) dal 21 al 26 Gennaio.

Una settimana densa di emozioni per tutti gli sportivi, i quali hanno potuto ammirare un futsal di qualità, ricco di campioni e gesti tecnici di prim’ordine.

LA FASE ELIMINATORIA

Il GSS Sordi Potenza viene sorteggiato all’interno del Gruppo B insieme agli Spagnoli del CDS Granada, ai Finlandesi del IK Viking e agli Azeri dell’ FC Ulduz.

Il ruolino di marcia dei Potentini è davvero impressionante, lo strapotere Rossoblù è evidente:

Risultati Gruppo B

GSS Potenza 4-0 Granada

IK Viking 0-9 GSS Potenza

GSS Potenza 9-2 Fc Ulduz

Classifica finale Gruppo B

GSS Potenza 9 punti

CDS Granada 4 “

IK Viking 4 “

Fc Ulduz 0

I ragazzi di Mister Oddo “ammazzano” il gruppo conquistando il primato, 22 reti realizzate e soltanto 2 subite.

Un vero rullo compressore che approccia alla fase ad eliminazione diretta con la sicurezza e la determinazione di chi scende in campo avendo soltanto un’ossessione: vincere e conquistare l’Europa.

La fase ad Eliminazione Diretta: il sogno si avvicina

Come sempre accade in ogni manifestazione sportiva di questo calibro, l’inizio della fase ad eliminazione diretta nasconde delle insidie che spesso travalicano i valori tecnici delle squadre coinvolte.

Entra in campo anche l’aspetto psicologico, l’abitudine a gestire la pressione, la sicurezza nel calcare un certo tipo di palcoscenici.

L’ottavo di finale vede opposti gli atleti Lucani ai serbi dell’ SDG Kragujevak.

Nonostante l’indiscutibile superiorità tecnica dei Rossoblù, il match è nervoso e “tirato”: alla fine i Potentini prevarranno soltanto per 6-4.

In ogni caso, l’obiettivo è centrato.

Il Sogno Continua!

I Quarti di Finale: una valanga di gol

Il gioco inizia a farsi veramente duro, adesso sono soltanto otto le formazioni rimaste a contendersi trofeo più ambito d’Europa.

Al cospetto di Carlos Cuervo, Fabrizio Vanacore e Compagni, arrivano gli svedesi dell’ IK SURD Gothenburg.

In questo caso, il copione è decisamente diverso rispetto alla partita precedente: il match viene praticamente dominato dai Potentini che fissano sul tabellone l’incontrovertibile risultato di 7-1.

Il “Pass” per le semifinali è cosa fatta.

Il “Deja Vu”: ancora gli Israeliani dell’Ashdood Dolphins in semifinale

E’ un film già visto, un tuffo nel passato.

Lo scorso anno, a Stoccarda, il sogno europeo del presidente Paolo Rosa e del GSS Sordi Potenza, si era interrotto proprio all’interno di una rocambolesca ed equilibratissima semifinale contro la forte formazione Israeliana, poi laureatasi campione d’Europa.

Fortissima fu la delusione sportiva per un cammino interrotto davvero a un millimetro dall’ultimo atto.

Difficilmente il calcio, forse lo sport in generale, ti dà la possibilità di riaffrontare lo stesso avversario soltanto un anno dopo, nella stessa manifestazione, esattamente in semifinale.

A Vigevano, il 24 Gennaio scorso, è avvenuto proprio questo.

Ancora GSS Sordi Potenza Vs Ashdood Dolphins.

Ancora una volta in semifinale.

Ancora una volta in Champions.

Anche stavolta il match pare essere stregato, i lucani sfiorano l’eliminazione :

a soli quattro secondi dalla sirena, gli Israeliani sono avanti per 6-5.

Tutto sembra perduto, il pensiero dei “Leoni” sembra già essere rivolto ad un nuovo “bronzo” poco gradito da poter eventualmente conquistare nella “Finalina” per il terzo e quarto posto.

Nonostante questo, tutti gli appassionati di sport sono perfettamente a conoscenza del fatto che, a volte, il destino, fino a quel momento beffardo ed ineluttabile, può invertire il corso degli eventi in pochissime frazioni di secondo.

Non c’è ragione plausibile, semplicemente, accade.

Accade che Antonino Giuseppe Cascino insacchi da due passi, al termine dell’ultima, disperata manovra offensiva rossoblù siglando la rete del 6-6.

Mancavano pochi centesimi di secondo al termine.

Si va ai tiri di rigore, Potenza prevale.

Potenza è in finale.

Nello sport, come nella vita, mai perdere la speranza, l’ambizione, il sogno…

Tutto può sempre accadere.

L’Ultimo Atto: “Leoni” sul tetto d’Europa

Abbiamo dunque raccontato questa splendida semifinale, un groviglio di emozioni e ribaltamenti di fronte che ha consentito ai ragazzi di Mister Oddo di giocarsi tutto all’interno dell’ultimo atto.

Tutto o niente, un’ora per tornare a Potenza da Campioni d’Europa o ancora una volta sconfitti.

L’avversario della finalissima è il CDS Huelva: la formazione spagnola si è sbarazzata in semifinale dell’Haifa Dsc, altra compagine Israeliana, con il secco ed incontestabile punteggio di 9-0.

E’ chiaro che la quantità di energie psicofisiche ed emotive lasciate sul campo non è nemmeno paragonabile: i potentini hanno dovuto lottare fino all’ultima frazione di secondo per conquistare la finale, gli spagnoli hanno “veleggiato” con tranquillità potendo amministrare lo sforzo e conservando energie preziose in vista dell’ultimo atto.

Nonostante questo, una finale è sempre una finale.

Potenza vuole vincere, la carica positiva dell’incredibile vittoria “di rigore” in semifinale pare aver somministrato nuove energie e nuova convinzione ai ragazzi di Mister Oddo.

Nella prima frazione di gioco, i “Leoni” dominano e fissano il parziale sul 3-0!

L’apoteosi è ad un passo, anche la ripresa pare rispettare lo stesso copione: la forte formazione spagnola non riesce a reagire.

Al 10’ della ripresa, il parziale è di 5-1 per il GSS Sordi Potenza.

Il traguardo è veramente ad un passo, negli ultimi minuti gli iberici proveranno una disperata rimonta ma ogni tentativo risulterà vano.

GSS Sordi Potenza batte CDS Huelva con il punteggio di 5-3 ed entra nella storia del futsal!

Il sogno è finalmente realtà, l’orgoglio di una realtà sportiva lucana in grado di salire sul tetto d’Europa.

Qui di seguito puoi rivivere le emozioni della finalissima!

Cliccando su questo link puoi scoprire i volti dei protagonisti della cavalcata Rossoblù

http://www.deafchampionsleague.eu/vigevano2020/futsal/men/team/figurine/g-s-s-potenza

Qualche riflessione conclusiva

Era giusto dare spazio ad un’impresa che resterà scolpita per sempre negli almanacchi sportivi.

Perché le sfide più belle, sono quelle che spesso non si ha voglia di raccontare.

Noi abbiamo provato a farlo cercando di diventare, seppur per qualche minuto, megafono di chi non ha voce per esprimere liberamente le sue emozioni.

L’informazione ha il dovere di abbattere ogni barriera, compresa quella dell’ascolto.

La dedica del Presidente Paolo Rosa

“ Il GSS Sordi Potenza è la prima formazione Lucana a vincere la Deaf Champions League. Voglio dedicare questa vittoria a Vito Armando Barbuzzi, il nostro presidente onorario scomparso prematuramente. Desidero ringraziare, inoltre, i dirigenti Rocco Catanzaro, Antonio Cerone, Donato Campagna e Roberto Capodiferro: senza il loro sostegno sarebbe stato impossibile anche soltanto immaginare un’avventura simile “