Report TransformaLab: decalogo delle sfide del settore turistico lucano per superare la crisi

Comprensione delle nuove domande di turismo; coinvolgimento delle comunità locali; gestione del livello di sicurezza; ri-definizione della struttura dei costi e dei ricavi; ripensamento dell’offerta e dei servizi, anche attraverso nuovi concepts degli spazi; nuove strategie di comunicazione; costruzione di un vero ecosistema turistico regionale. Tutto ciò in un nuovo scenario socioeconomico caratterizzato da autenticità, nuovi modelli di accoglienza, fiducia, sicurezza e benessere.

E’ ciò che emerge dal primo report elaborato e presentato dal TransformaLab promosso dal CLabUnibas dell’Università degli Studi della Basilicata che identifica in dettaglio sulla base di un confronto con gli operatori del settore turistico “un vero e proprio decalogo delle sfide che devono essere trasformate in opportunità per sviluppare soluzioni innovative per il rilancio del turismo lucano”– spiega il Professore Giovanni Schiuma, coordinatore del gruppo di ricerca.

Le sfide delle imprese turistiche lucane sono state identificate dal TransformaLab attraverso un’azione di auditing delle imprese accompagnate da focus groups, interviste, analisi di casi, che hanno coinvolto gli attori principali del panorama turistico regionale, oltre a una community di esperti, imprenditori, operatori turistici, DMO, cittadini, turisti ed istituzioni; tutto ciò rappresenta tuttavia “soltanto il primo passo di una ampia progettualità per innestare una nuova stagione di crescita” – aggiunge Schiuma – “perché la crisi dettata dal COVID-19, oltre a provocare un’emergenza sanitaria globale, sta modificando lo scenario economico-produttivo e socio-culturale nel quale viviamo. Una crisi cambia la normalità e la continuità del modus operandi e ci obbliga a fermarci e a porci domande. Alla crisi si può rispondere con la paura e la disperazione di fronte alla discontinuità che determina; o si può affrontare come un momento per trasformarsi e rinascere con una nuova identità, immagine, energia, passione e forza”.





In questa prospettiva altamente sfidante il TransformaLab, attraverso le sue attività di ricerca e di confronto operativo sul campo, mira a sostenere fattivamente lo sviluppo di innovazioni digitali e dei modelli di business delle imprese lucane della filiera turistica accompagnandole nel processo di trasformazione per renderle nuovamente competitive in una nuova stagione di sviluppo, coniugando la ricchezza del processo esperienziale reale con i prodotti e servizi digitali così da aumentare il valore creato e trasferito ai clienti.

La seconda fase del TransformaLab in corso di avvio prevede l’analisi delle possibili soluzioni di innovazione per trasformare le sfide in opportunità, e le opportunità in azioni di trasformazione per disegnare un futuro di crescita per il sistema turistico lucano.