Regione Basilicata: Bando per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Guida Turistica

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.15 del 16 marzo 2023 è stato pubblicato il “Bando di esame pubblico per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Guida Turistica – L.R. n. 35/1998”.

Possono partecipare le persone in possesso del diploma di maturità di Istituto di Istruzione secondaria di secondo grado e dell’idoneità fisica certificata dall’Ufficio Sanitario del Comune di residenza, che conoscono almeno una lingua straniera (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo).

La domanda di partecipazione va presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando sul portale istituzionale della Regione Basilicata, seguendo la procedura indicata all’indirizzo http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/infoPartecipa.jsp e utilizzando le credenziali SPID per l’accesso.

L’esame consiste in due prove scritte (un componimento in italiano su opere d’arte, monumenti, beni archeologici, bellezze naturali e risorse ambientali della Basilicata e una traduzione, atti a dimostrare l’esatta conoscenza di una o più lingue estere prescelte) e in una prova orale sulle stesse materie.

Le guide turistiche che hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso le altre Regioni e intendono svolgere la propria attività in Basilicata dovranno sostenere l’esame di abilitazione limitatamente alla verifica della conoscenza delle opere d’arte, dei musei, delle gallerie e degli scavi archeologici della regione.