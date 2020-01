Referendum sulla legge elettorale bocciato dalla Consulta, le reazioni di Coviello e Leggieri

Send an email





Il Presidente del Gruppo Consiliare della Lega Salvini Basilicata, Avv. Tommaso Coviello, esprime tutta la sua delusione per la decisione della Consulta arrivata nella serata di ieri.

“E’ stata persa un’occasione importante, quella di consentire ai cittadini italiani di esprimersi in materia elettorale” dice, senza mezzi termini, il capogruppo della Lega.

“La Corte Costituzionale con una sentenza della quale aspettiamo con ansia di conoscere le motivazioni, ha di fatto negato a tutti i cittadini la possibilità di pronunciarsi su un tema fondamentale per la nostra democrazia, quale la legge elettorale. Ancora una volta viene negato agli italiani di essere artefici delle scelte politiche del Nostro Paese a vantaggio di chi protegge con qualsiasi mezzo ed in ogni occasione le proprie poltrone. E’ davvero “il ritorno alla preistoria della peggiore politica italica”.

Di parere opposto Gianni Leggieri del M5S.

La Corte Costituzionale ha bocciato il referendum per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare il sistema elettorale in un maggioritario sostenuto dalla Lega che. La Consulta lo ha dichiarato inammissibile perché “eccessivamente manipolativo”.

Il quesito referendario era stato proposto da otto consigli regionali, tra cui quello della nostra Basilicata, oltre che dalle regioni: Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo e Liguria, tutte a guida centrodestra e piegate ai diktat di Salvini e Calderoli, quest’ultimo esperto di leggi elettorali incostituzionali (vedasi “Porcellum”).

Il centrodestra ha utilizzato i Consigli regionali di mezza Italia solo per fare propaganda, ma il pressappochismo e l’incapacità istituzionale hanno avuto vita breve.

Noi avevamo più volte stigmatizzato l’atteggiamento dei rappresentanti leghisti in Consiglio Regionale che, per seguire i voleri di Matteo Salvini, hanno più volte forzato la mano con i regolamenti del consiglio regionale.

Avevamo sottolineato duramente che far pervenire una richiesta di una portata del genere a una manciata di giorni dal termine previsto dalla legge n. 352 del 1970, denotava quantomeno una mancanza di strategia politica a medio – lungo termine, nonché la volontà di creare scompiglio con l’unico scopo di fare propaganda. Vogliamo ricordare agli adepti di Pontida che la legge n. 352 del 1970 prevede che le richieste di referendum vengano depositate in ciascun anno soltanto dal 1º gennaio al 30 settembre.

Non paghi del ritardo massimo, dei tempi strettissimi, dei mancati approfondimenti, i leghisti in salsa lucana, forse sollecitati da qualche chiamata dal sottufficiale di Tolve, decisero di approvare la proposta di referendum abrogativo sulla quota proporzionale della legge elettorale nazionale, ed oggi siamo qui a ribadire che avevamo ragione noi.

Ci hanno fatto interrompere per giorni i lavori su sanità, ambiente, trasporto pubblico, occupazione, sviluppo economico per obbedire ai diktat arrivati da Roma e da Pontida. Ci hanno fatto perdere soldi pubblici e tempo per un quesito che già sapevano essere irricevibile.