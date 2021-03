Recovery plan: Bardi incontra la Ministra per il Sud Mara Carfagna

Oggi incontro presso il Ministero per il Sud e la coesione territoriale tra la ministra Mara Carfagna e il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Al centro del colloquio il Recovery plan, che ha visto il Sud determinante per il cospicuo stanziamento in favore dell’Italia. Il Presidente Bardi ha presentato alla ministra le istanze della Regione, che lei ha raccolto, in vista anche del lavoro sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Come Giunta e insieme al Consiglio daremo il nostro contributo di progetti e idee al Ministero per il Sud e al Governo, nella speranza che il Sud sia assoluto protagonista. Come Basilicata, poi, abbiamo una particolare esigenza che è quella delle aree interne, su cui la ministra Carfagna ci ha promesso un supplemento di attenzione e di riflessione in vista del Recovery Plan”, ha affermato il Presidente Bardi