“Raccontiamo Talenti”, intervista a Jessica Pellegrino e Giuseppe Rizzo

Si apre una nuova rubrica sul nostro canale che avrà per titolo “Raccontiamo Talenti” ideata e condotta da Carmen De Rosa.

Una finestra per mostrare al mondo le qualità umane che fanno grande la Lucania attraverso cui esprimere il meglio dell’orgoglio Lucano.

Un viaggio tra le giovani promesse, tutti Lucani, la maggior parte dei quali giovanissimi, che hanno partecipato ad importanti competizioni, anche internazionali , che hanno raggiunto traguardi importanti e sono stati premiati.

Vogliamo mettere in evidenza i “nostri” campioni, che sono tanti, ma soprattutto vogliamo parlare di merito, Troppo spesso dimenticato o poco conosciuto.

Tra i primi sportivi che andremo ad incontrare ed a conoscere da vicino abbiamo un campione di “danza” sportiva, Vincitore della Coppa Italia. Vice-campioni italiani 2022 nel SF latin con conseguente convocazione all’interno del club azzurro della nazionale per rappresentare l’Italia

Giuseppe Rizzo con la sua partner Jessica Pellegrino.

Giuseppe Rizzo è di Lagonegro uno dei centri più importanti a sud della Basilicata alle pendici del monte Sirino, noto per molte peculiarità.

Giuseppe oggi sta vivendo un momento storico importante della danza sportiva internazionale, è la prima volta che un Lucano partecipa da campione, ad una competizione internazionale.

Concedono in un’esclusiva per la Gazzetta della Val D’Agri una intervista in collegamento da košice in Slovakia dove si trova appunto per partecipare ai campionati di danza con la nazionale italiana.

Insieme alla tua partner Jessica Pellegrino di Salerno con la quale ha raggiunto importanti traguardi, sia sul territorio nazionale che all’estero, ballano da quasi 7 anni e rappresentano la Basilicata

atleti della FIDS (federazione italiana danza sportiva) ballerini di danze latino americane di classe internazionale (massima categoria per la danza sportiva). Vincitori di molteplici competizioni svoltesi sul tutto il territorio nazionale:

-Secondi nella ranking list Nazionale su oltre 200 unità competitive

-Medaglia di bronzo ai campionati italiani fids 2017 su oltre 150 unità competitive

– pluri-finalisti ai campionati italiani Fids

– Finalisti al Campionato Italiano fids 2021 classe internazionale

– Finalisti in diverse competizioni internazionali organizzate dalla WDSF (world dance sport federation) l’ultima è stata Academia Cup svoltasi a Zagabria, Croazia..

Ora sono giunti a rappresentare l’Italia al Campionato Europeo che si tiene a košice, slovakia.

Sebbene la Basilicata sia una regione fatta di piccoli comuni, può vantare tante promesse nelle più disparate discipline. Tanti i settori in cui i giovani e meno giovani Lucani si distinguono con numerose vittorie, anche a livello internazionale.

Vi racconteremo ancora molto altro, come per ii successi di Giuseppe e Jessica a cui facciamo il nostro più grande in bocca al lupo.

Raccontiamo Talenti” continua: Incontreremo i giovani talenti , del mondo accademico, della musica, dell’arte, dello sport, ciascuno con alle spalle un invidiabile medagliere, e una carriera in ascesa per il futuro.

La nostra sarà una narrazione

fatta di fatiche, abnegazione, sudore, e poi vi racconteremo le emozioni, fino al raggiungimento del giusto riconoscimento, quale occasione di festa, non solo del giovane in carriera o dell’atleta ma l’orgoglio per l’intera comunità di cui fa parte.

Agli ascoltatori che seguono assiduamente la Gazzetta della val d’Agri dai luoghi più diversi della penisola ma anche dall’estero, ricordiamo che anche voi potrete segnalare Talenti promettenti, che andremo a conoscere insieme, scrivendo una mail a info@gazzettadellavaldagri.it tutte le informazioni le trovate sul nostro sito.

Carmen De Rosa

L’intervista: