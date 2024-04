Fondo energetico Alta Val d’Agri e Calvello, prorogato il termine della presentazione delle domande

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci e Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, ha annunciato, attraverso una nota ufficiale, la proroga per la presentazione delle domande relative al fondo energetico alta Val d’Agri e Calvello. Il nuovo termine è fissato per domenica 5 maggio alle ore 24 .

Si tratta di una notizia molto importante a beneficio dei cittadini e delle famiglie residenti all’interno dei comuni di Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano e Calvello.

Qui di seguito le dichiarazioni del Presidente della Conferenza: “in queste settimane abbiamo registrato un’ampissima adesione, da parte dei cittadini e delle famiglie degli undici comuni coinvolti, alla richiesta di rimborso relativo alla spesa energetica per l’annualità 2023. Per questa ragione, tenuto conto delle nuove modalità telematiche di presentazione della domanda, abbiamo deciso di offrire una ulteriore finestra temporale per consentire davvero a tutti i cittadini aventi diritto di procedere alla presentazione della domanda per l’erogazione del contributo. In ultima analisi, è doveroso esprimere grande soddisfazione per l’altissimo livello di adesione registrato fino a questo momento e per l’ottimo funzionamento della nuova piattaforma telematica“.

Le domande di ammissione al “Fondo Energetico per le famiglie dell’Alta Val d’Agri e Calvello – annualità 2023” potranno essere presentate dai cittadini ESCLUSIVAMENTE utilizzando la piattaforma on-line accessibile al link: