Quinta edizione del “Trofeo XCO delle Due Pinete” domenica 3 luglio. A Viggiano il meglio della mountain bike nazionale

Da giorni Viggiano è in continuo fermento per preparare ed accogliere nel migliore dei modi la quinta edizione del Trofeo XCO delle Due Pinete in programma domenica 3 luglio.

La manifestazione sta prendendo anima e corpo grazie agli sforzi del Team Bykers Viggiano del presidente Giuseppe Dianò che amplia il proprio curriculum organizzativo con la Coppa Italia Giovanile di mountain bike cross country, dopo l’esaltante esperienza dell’autunno scorso con il ciclocross a gara nazionale sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.

Quella di Viggiano è la quarta su cinque prove del calendario 2022 della Coppa Italia Giovanile nella quale prenderanno parte le rappresentative dei comitati regionali di tutta Italia per concorrere alla classifica a loro riservata, senza dimenticare coloro che parteciperanno anche con la propria squadra di club ma senza essere convocati con la rappresentativa regionale.

Il centro nevralgico della gara è la zona alta di Viggiano. Si gareggia su un percorso di 3,7 chilometri da ripetere più volte in base alle categorie e all’età dei partecipanti. Esso si snoda tra due pinete di cui una abbastanza tecnica caratterizzata dall’alternarsi di single track per poi affrontare un breve segmento di strada cittadina per raggiungere l’altra pineta con tratti tecnici e veloci. Solo la partenza e l’arrivo presentano l’asfalto.

“Per noi del Team Bykers Viggiano – spiegano in una nota gli organizzatori – si tratta di un oneroso impegno ma vogliamo fare la nostra bella figura e dare ancora più lustro alla nostra società con le gare di livello nazionale. Ringraziando doverosamente gli sponsor e l’amministrazione comunale di Viggiano, ci sentiamo gratificati dalla presenza delle rappresentative regionali e dai miglior club giovanili d’Italia che praticano il fuoristrada”.

Il nostro servizio video dell’edizione del 2018:

LINK UTILI TROFEO XCO DELLE DUE PINETE

Regolamento speciale https://www.asdteambykersviggiano.it/files/Regolamento-speciale-gara-161484-Coppa-Italia.pdf

Cronoprogramma domenica 3 luglio https://www.asdteambykersviggiano.it/files/Cronoprogramma-Coppa-Italia-03-07-2022.pdf

Regolamento Coppa Italia Giovanile https://www.asdteambykersviggiano.it/files/Regolamento-24–Coppa-Italia-Giovanile-2022-agg.pdf

Planimetria percorso https://www.asdteambykersviggiano.it/files/Percorso-4–Coppa-Italia.pdf

Convenzioni alberghiere https://www.asdteambykersviggiano.it/convenzioni.html