Qualità della vita: Potenza e Matera perdono terreno

Matera al settantaseiesimo posto, due in meno rispetto al 2021, Potenza al novantaquattresimo, dopo aver perso nove posizioni: a dirlo è la graduatoria finale del rapporto 2022 sulla qualità della vita, pubblicato oggi sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. L’indagine è giunta alla 33esima edizione. La classifica generale è guidata, ai primi tre posti, da Bologna, Bolzano e Firenze; gli ultimi tre sono occupati da Caltanissetta, Isernia e Crotone.

L’indagine prevede sei ambiti per valutare la qualità della vita nelle province: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia, società e salute, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Nella prima, Potenza è al settantacinquesimo posto e Matera all’ottantaduesimo. Nell’indicatore giustizia e sicurezza il Potentino perde 38 posizioni: pesano soprattutto la lentezza dei procedimenti giudiziari e le denunce per incendi, ma anche la mortalità per incidenti stradali.

Potenza cala anche nell’ambito demografia, salute e società, dove incide l’alto tasso di emigrazione e la carenza di medici specialisti.

Nel settore economico, la provincia è ultima per numero di imprese straniere e penultima per il numero di ore di cassa integrazione.

Si piazza nelle prime posizioni, invece, per la scarsa inflazione dei costi di energia e gas, per la presenza di start up innovative e per la qualità dell’aria.

Nel Materano, l’indicatore più negativo è quello per cultura e tempo libero, con 39 punti in meno rispetto allo scorso anno: le performance peggiori soprattutto nell’ambito sport, ma anche per la presenza di librerie.

Maglia nera per le denunce di incendi, ma al primo posto per qualità dell’aria e i bassi costi energetici.