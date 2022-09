Pubblicato l’avviso per assegnazione contributo acquisto prima casa

L’Avviso pubblico “Assegnazione contributi acquisto prima casa a privati” è stato pubblicato oggi, lunedì 26 settembre 2022, sul Bur (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata), Speciale numero 49.

L’Avviso è finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata, pari a Euro 10.000.000,00 in attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 566 del 24/08/2022.

L’intervento proposto a finanziamento ha l’obiettivo di sostenere progetti di acquisto del patrimonio edilizio esistente, con priorità per gli immobili ubicati nei centri storici e nelle aree soggette a piani di recupero urbano comunque denominati e di rimuovere gli squilibri economico-sociali rivolgendosi specificatamente a famiglie con disagio e bisogno abitativo.

“Ringrazio l’Ufficio Edilizia e tutto il Dipartimento Infrastrutture e mobilità che hanno lavorato, in tempi ristretti, all’Avviso pianificando le relative coperture finanziarie e le conseguenti attività. Il nostro impegno a favore dei cittadini sulla casa – dichiara l’Assessore Merra – non è mai mancato, anzi è stato potenziato rispetto al passato perché riteniamo che occorra fare di più in questa particolare e complicata contingenza in cui il futuro delle persone e delle famiglie è stato fortemente destabilizzato dagli eventi internazionali. Anche gli operatori del settore otterranno quella boccata di ossigeno necessaria a rilanciare le attività edilizie messe in difficoltà dall’aumento dei prezzi delle materie prime, dalla reperibilità dei materiali e dalla più bassa propensione all’acquisto dei beni conseguente alle varie criticità economiche”.