Pubblicati sul BUR il Disciplinare gas residenti in Basilicata e le Linee Guida per contributi a non metanizzati

Sono stati pubblicati sullo “Speciale” no. 48 il “Disciplinare di attuazione della legge regionale 23 agosto 2022 n. 28, articolo 1, comma 1: criteri e modalità per la concessione del beneficio relativo alla componente energia del prezzo del gas alle utenze domestiche dei residenti nella Regione Basilicata” e le Linee guida riguardanti “Contributi a fondo perduto per l’istallazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative non allacciate alla rete metano ricadenti nel territorio lucano”.

Per quanto riguarda il Disciplinare di attuazione della legge regionale 23 agosto 2022 n. 28, all’art. 1 vi sono i riferimenti normativi, all’art. 2 le definizioni in esso contenute, all’art. 3 le finalità, all’art. 4 i beneficiari, all’art. 5 gli obiettivi di risparmio energetico, all’art. 6 l’individuazione delle forniture, all’art. 7 il calcolo ed erogazione del beneficio, all’art. 8 l’erogazione del beneficio in bolletta, all’art. 9 il trattamento fiscale del beneficio, all’art. 10 la rendicontazione e il reintegro dei benefici erogati, all’art. 11 le norme di rinvio.

Per quanto riguarda le “Linee Guida per contributi a non metanizzati”, nella delibera di adozione c’è lo stanziamento previsto e si precisa che “la definizione e gestione dell’avviso pubblico e delle relative attività sono affidate alle società in house della Regione Basilicata, Sviluppo Basilicata S.p.A. e Società Energetica Lucana S.p.A. (SEL)”.

All’art. 1 vi sono “oggetto e finalità”, all’art. 2 i beneficiari, all’art. 3 il contributo ammissibile e all’art. 4 gli interventi ammissibili.

📍Cosa è Il “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata”?

E’ la voce che i cittadini lucani con un PDR (contatore gas) vedranno in bolletta a totale copertura della principale voce di costo.

📍A chi è destinata l’agevolazione?

Ai cittadini residenti o che stabiliscano la propria residenza nella Regione Basilicata, limitatamente al consumo ad uso residenziale domestico relativo all’immobile di residenza.

📍Come funziona per i condomini?

Gli edifici condominiali i cui impianti di riscaldamento centralizzato sono alimentati mediante gas metano da un unico PDR, riceveranno il “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata” limitatamente al solo uso residenziale.

📍E se nel condominio ci sono “non residenti”?

Il contributo è ridotto in proporzione al consumo dei condomini non residenti nell’immobile condominiale o che utilizzino il Gas metano per uso diverso da quello residenziale domestico.

📍I cittadini potranno consumare tutto il gas che vogliono?

No. L’Unione europea, con il Regolamento 2022/1369 del 5 agosto 2022, impone una strategia di “risparmio energetico” in misura non inferiore al 15% annuo.

📍E chi non raggiunge il risparmio annuo del 15%?

Il cittadino sarà escluso dal beneficio del contributo regionale nell’anno successivo. Potrà ottenere di essere riammesso al beneficio del contributo regionale laddove realizzi la medesima percentuale di risparmio programmato negli anni successivi a quello di perdita del diritto al contributo.

📍E se non ho raggiunto gli obiettivi di risparmio energetico perché sono aumentati i componenti del nucleo familiare o c’è stato un inverno molto freddo?

Il cittadino potrà chiedere una deroga provvisoria rispetto all’obbligo di conseguire l’obiettivo di risparmio energetico programmato, mediante giustificazione documentata delle circostanze che hanno determinato l’impedimento.

📍E per le nuove utenze?

L’obiettivo imposto dall’Unione europea del risparmio non inferiore al 15% dovrà essere conseguito nell’anno immediatamente successivo.

📍Bisogna fare una domanda? No.

📍Quando inizia l’erogazione del “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata”?

Con la fattura contenente i consumi dell’ultimo giorno del mese di ottobre 2022 o dell’ultimo giorno del mese di attivazione, qualora successivo.

📍Chi è escluso dall’agevolazione?

Le utenze (PDR) intestate a cittadini non residenti, ‘seconde case’ etc. e le utenze ad uso non residenziale domestico.

📍Cosa è l’anno termico? È il periodo che intercorre tra l’1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell’anno successivo.

🔺Cosa prevederà la Legge Bardi per i “non metanizzati”?

La Regione intende favorire l’utilizzo di fonti energetiche sostenibili anche da parte delle utenze residenziali non allacciate alla rete gas, incentivando l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

🔺Chi saranno i beneficiari?

Le persone fisiche proprietarie di unità immobiliari residenziali, utilizzate come abitazione principale, ubicate all’interno del territorio della Regione Basilicata e non allacciate alla rete metano, titolari di un contratto di energia elettrica.

🔺Quali saranno gli interventi ammessi?

1. Impianti di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (fotovoltaico o micro-eolico) non superiore alla potenza impegnata dall’utenza a cui l’impianto di produzione viene connesso.

2. Sistemi di accumulo abbinato ad impianto fotovoltaico.

3. Collettori solari per la produzione di energia termica.

4. Pompe di calore purché in presenza di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

🔺Quale sarà la dotazione finanziaria?

Sono stati stanziati 90 milioni per il triennio 2022-2024.

🔺Qual è l’importo massimo finanziabile?

Nell’avviso sarà previsto un contributo a fondo perduto nella misura massima di 5.000,00 euro (IVA inclusa) elevabile fino a 10.000 euro. Il contributo potrà coprire fino al 100% della spesa ammissibile.

🔺Quali spese coprirà il contributo?

Quelle relative all’acquisto, installazione e connessione degli impianti, comprese le spese tecniche e i costi delle pratiche amministrative.

🔺Il contributo come sarà erogato?

In seguito della trasmissione della documentazione attestante la messa in servizio del/degli impianto/i.

🔺Come saranno istruite le domande?

Le istanze verranno istruite da SEL S.p.A. e Sviluppo Basilicata S.p.A. in ordine di presentazione e finanziate nei limiti della dotazione finanziaria prevista.