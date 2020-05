Pubblicati gli avvisi “Contributi fondo perduto microimprese” e “pacchetto turismo Basilicata”

Dalla Giunta Bardi una immediata risposta alle imprese, per rilanciare l’economia lucana.

Due le delibere con annessi avvisi.

Il primo, finanziato con 30 milioni di euro, prevede l’assegnazione di un “contributo a fondo perduto per liquidità e ripresa in sicurezza alle microimprese operanti nei settori dell’industria, commercio, artigianato, ristorazione senza somministrazione, servizi alla persona, sport e intrattenimento”.

Avviso_pubblico Contributi fondo perduto microimprese







Il secondo denominato “Pacchetto turismo Basilicata” e finanziato con 23 milioni di euro, prevede l’assegnazione di un “contributo a fondo perduto per liquidità, ripresa in sicurezza e occupazione per strutture ricettive, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio, tour operator e ristorazione.

Avviso_pubblico pacchetto turismo