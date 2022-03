Provincia al centro su delega alla Viabilità al consigliere Sinisgalli: “Premiato il merito e la qualità”

“La prestigiosa e importante delega alla Viabilità della Provincia di Potenza affidata dal presidente Rocco Guarino al consigliere provinciale, e sindaco di Missanello, Filippo Sinisgalli è il segno tangibile che il merito e la qualità in politica premiano soprattutto se sostenute da idee chiare e coerenti”. Lo dichiarano i responsabili regionali e provinciali della lista ‘Provincia al centro’ che ha eletto proprio Filippo Sinisgalli. “Come è noto – spiegano i responsabili di Provincia al centro – la Viabilità è il vero ‘asset’ strategico degli enti provinciali. Aver assegnato tale settore, che di fatto vale come un assessorato alla Provincia, al ‘nostro’ consigliere Sinisgalli è la prova che il progetto comune di forze politiche e movimenti civici che orbitano nell’area moderata e di centro non è solo un esercizio teorico o elettorale ma un percorso che guarda lontano e che già inizia a dimostrare il proprio radicamento e la propria forza”. “Siamo certi inoltre, che con il sostegno di tutte le componenti del nostro progetto politico, Sinisgalli sarà in grado di interpretare al meglio le tante sfide del territorio della provincia di Potenza e rispondere alle sollecitazioni e ai problemi che attanagliano la viabilità del Potentino. Soprattutto in una fase come questa in cui con le importanti risorse del Pnrr si annunciano investimenti ordinari e straordinari in grado, se ben orientati, di offrire un futuro moderno ai cittadini”, concludono.