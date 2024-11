Protocollo d’intesa per la Salute e la prevenzione: al via ‘PreveniAmo’

È stato firmato il protocollo d’intesa per il progetto ‘PreveniAmo’, un’iniziativa che vede la collaborazione tra il Comune di Potenza, l’Azienda ospedaliera regionale (Aor) San Carlo e la Fondazione Ant Italia Onlus. Questo programma mira a promuovere screening gratuiti per la diagnosi precoce di patologie oncologiche, sensibilizzando i cittadini sull’importanza della prevenzione e di corretti stili di vita. Grazie al protocollo, per la prima volta, uomini e donne tra i 30 e i 40 anni potranno accedere a controlli gratuiti, tra cui visite senologiche e urologiche, prenotabili tramite la piattaforma Vitaever di Ant. La giornata di screening si terrà il 9 novembre 2024 nei locali della piastra ambulatoriale dell’Aor San Carlo, situati nei pressi dell’ingresso principale dell’ospedale di Potenza.

“La nostra amministrazione, ha sottolineato il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, è impegnata a garantire il benessere dei cittadini e questa iniziativa ne è una chiara testimonianza. Con ‘PreveniAmo’, promossa grazie all’impegno congiunto dell’assessore alle Pari opportunità e rapporti con la sanità, Angela Lavalle, e dell’assessore alle Politiche sociali, Anna Grieco, vogliamo sensibilizzare la nostra comunità, promuovendo uno stile di vita sano e offrendo supporto concreto a chi ha bisogno di prevenzione e assistenza. Siamo orgogliosi di avviare questo percorso insieme a partner di rilievo come il San Carlo e la Fondazione Ant”.

Il direttore generale dell’Aor San Carlo Giuseppe Spera ha aggiunto: “Essere un punto di riferimento per la salute della nostra regione è una responsabilità che accogliamo con grande impegno. Con ‘PreveniAmo’ non saranno solo effettuati screening gratuiti, ma si continuerà a far crescere la cultura della prevenzione. Riteniamo che la diagnosi precoce sia cruciale per garantire cure tempestive ed efficaci e la nostra squadra di specialisti è pronta a supportare questa iniziativa”.

“Da oltre 45 anni Ant è in prima linea per offrire assistenza domiciliare e programmi di prevenzione oncologica gratuiti”, ha dichiarato Antonio Imbrogno delegato Ant Basilicata. “Con ‘PreveniAmo’ portiamo avanti il nostro impegno a favore della salute pubblica, offrendo ai cittadini di Potenza un’opportunità concreta per prendersi cura di sé e dei propri cari. Ringraziamo il Comune di Potenza e l’Aor San Carlo per la fiducia e per questa preziosa collaborazione”.

L’iniziativa è rivolta a donne di 38 e 39 anni con familiarità per carcinoma mammario entro il terzo grado (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli/sorelle, zii), e a uomini tra i 30 e i 40 anni e prevede screening oncologici specifici, come visite e ecografie mammarie per le donne e urologiche con ecografie addominali per gli uomini, con prenotazione online, aperte dal pomeriggio di lunedì 4 novembre 2024, fino ad esaurimento disponibilità (30 visite per le donne e 40 per gli uomini) su https://ant.it/prevenzione/