Prosegue fino al 21 gennaio la chiusura di un tratto della SS 95 a Brienza

Per il prosieguo delle attività necessarie alla predisposizione di un percorso alternativo – nell’ambito del cantiere di realizzazione della Variante di Brienza (SS95), finalizzato al ripristino della continuità della piena circolazione – si rende necessario prorogare fino al prossimo 21 gennaio la chiusura attualmente attiva.

Tali lavorazioni sono proseguite fino al 31 dicembre e, per motivazioni di natura tecnica legate alla tempistica di esecuzione delle strutture in cemento armato, verranno riprese il prossimo lunedì 10 gennaio 2022.

La tratta della SS95 “di Brienza” chiusa al traffico è compresa tra il km 29,100 ed il km 29,500.

Durante la chiusura della tratta, la circolazione utilizzerà i seguenti percorsi alternativi:

– i veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate, eccetto frontisti, saranno deviati, in entrambe le direzioni di marcia, al km 12,400 della SS95/VAR (svincolo di Sasso di Castalda) sulla strada comunale per Sasso di Castalda e successivamente sulla SP39, fino al ricongiungimento con la SS95 nel centro abitato di Brienza;

– i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate che percorrono la SS95 VAR direzione di Brienza saranno deviati al km 7,950 della SS95/VAR (Svincolo di Satriano di Lucania Nord) sulla SP Isca Pantanelle e successivamente sulla SS19 fino al ricongiungimento con la A2 in corrispondenza dello svincolo di Polla;

– i veicoli potranno proseguire sulla A2 sino allo svincolo per Atena Lucana per ricongiungersi alla SS598;

– i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate che percorrono la SS598 in di direzione Potenza dovranno proseguire sulla SS598 fino allo svincolo per Atena Lucana, percorrere la A2 sino allo svincolo di Polla e successivamente la SS19 e la SP Isca-Pantanelle, per ricongiungersi alla SS95/VAR al km 7,950 della SS95/VAR (svincolo di Satriano di Lucania Nord).