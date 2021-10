Proposta di legge per l’installazione di videocamere negli asili, scuole e strutture per anziani

Presentata oggi la proposta di legge “Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido, scuole d’infanzia e strutture a ciclo residenziale, semi residenziale e diurno per anziani e disabili” a firma congiunta dei consiglieri Cariello e Trerotola. La proposta si colloca nella scia di importanti provvedimenti volti a tutelare in maniera concreta la sicurezza e l’integrità psico-fisica di bambini, anziani e disabili all’interno di strutture pubbliche e private.