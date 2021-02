Programma inventaGIOVANI Basilicata 2021: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni alle Attività formative on line Shell InventaGIOVANI 2021

L’obiettivo del progetto è dare supporto, formazione e fornire servizi di orientamento e consulenza ai giovani potenziali imprenditori di domani, che abbiano un’idea di business.

Shell InventaGIOVANI, programma per la Basilicata, di Shell Italia E&P è parte del progetto Shell LiveWIRE, un programma di investimento sociale e sviluppo sostenibile promosso da Royal Dutch Shell e svolto in partnership esclusiva con una società no profit inglese leader nel campo dello sviluppo economico. Si tratta di un’iniziativa avviata nel Regno Unito nel 1982, volta a promuovere e supportare l’imprenditorialità giovanile e che mira ad aiutare i giovani di tutto il mondo a valutare se l’avvio di un’attività imprenditoriale possa rappresentare per loro una carriera percorribile e realizzabile.

Per ulteriori informazioni basta andare sul sito internet: https://it.livewire.shell/

Tutti i progetti LiveWIRE del mondo condividono alcune caratteristiche, attività e servizi. L’approccio allo sviluppo e all’implementazione del programma in ogni singolo Paese è però unico e specifico, garantendo così il rispetto della cultura, delle tradizioni e del contesto locale.

InventaGIOVANI quindi è parte di un progetto globale che coinvolge ad oggi 15 Paesi in tutto il mondo, ma propone attività di formazione specifiche per i giovani domiciliati in Basilicata di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ponendo l’accento sulla vocazione territoriale e sulle esigenze imprenditoriali e lavorative della popolazione giovanile lucana. Il programma è patrocinato da Regione Basilicata, Confindustria Basilicata e dall’Università degli Studi della Basilicata. Dal 2010 ad oggi, in Basilicata, sono state avviate 11 imprese in diversi settori di business su tutto il territorio della Basilicata.