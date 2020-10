Primi 50 tamponi nasofaringei per la popolazione del Comune di Albano di Lucania

Il Comune ha messo a disposizione dei cittadini 50 tamponi nasofaringei STANDARD Q COVID19 Ag affidandoli al Medico di Medicina Generale Antonio Barone “che ringraziamo – ha detto il Sindaco di Albano e Presidente della Provincia Rocco Guarino – per la sua disponibilità in questo come in tutti gli altri momenti di tutela della salute pubblica della nostra comunità.

Al dottor Barone abbiamo garantito, acquistandoli, i primi 50 tamponi sterili che saranno utilizzati secondo i criteri e le procedure stabilite dagli organismi di tutela sanitaria regionale.

Presto doteremo lo studio medico, di altri 100 tamponi, al fine di garantire rapidità di analisi, ove dovessero insorgere fattori di rischio di contagio e tutela costante, attraverso un monitoraggio mirato della salute dei nostri concittadini che invitiamo a rispettare tutte le precauzioni e i suggerimenti dell’unità di crisi regionale, affidati alle nostre necessarie azioni di controllo e verifica”.