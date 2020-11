Prima storica vittoria in A2 dell’Orsa Viggiano, battuto il Taranto [VIDEO]

E’ un sabato storico per la storia dell’Orsa Viggiano che al “Palamazzola” di Taranto conquista il primo successo al cospetto dell’ostico Taranto C5. Un buonissimo primo tempo giocato dai neroverdi del Presidente Domenico Siviglia che, con pochi rischi, si chiude 0-2 grazie alle reti del brasiliano Bavaresco e del rientrante Castrogiovanni. Nella ripresa i lucani tornano in campo ancora molto determinati e all’ottavo minuto chiudono il match ancora con “il principe” Bavaresco: Petragallo s’invola sulla destra aspetta l’arrivo del calciatore brasiliano che riceve e appoggia in gol. Per la cronaca il portiere Bertoli para un rigore ai rossoblù che comunque realizzeranno il gol dell’1-3 con De Risi.

IL TABELLINO

TARANTO C5-ORSA VIGGIANO 1-3 Reti: 6:27 e 8:27 Bavaresco (OV), 15:00 Castrogiovanni (OV), 16:40 De Risi (T)

TARANTO: Bianco, Lacarbonara, Loconte, L’ingesso, Solidoro, Salvo, De Risi, Masiello (K), Leite, Nigro, Lacatena, Di Pietro. All. Bommino

ORSA VIGGIANO: Bertoli, Petragallo, Siviglia F. (K), Antonucci, De Fina, Stefanoni, Bavaresco, Castrogiovanni, Zappalà, Paolicelli, Luiz Eduardo, Brancale. All. Rispoli

Spettatori: Gara a porte chiuse per via dell’emergenza Covid

