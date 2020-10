Prima partita in A2 dell’Orsa Viggiano: un 3-3 spettacolare! I video della partita

Grande prestazione e grande impresa dell’Orsa Viggiano del Presidente Domenico Siviglia che sotto di tre gol (tre gol presi su episodi nel primo tempo) rimonta (1-3 il finale di primo tempo) al cospetto del Futsal Polistena, una delle squadre più ostiche, sulla carta, di questo girone di serie A2. 3-3 il finale grazie alla doppietta di Fernando e alla rete di Castrogiovanni.

PRIMO TEMPO: I lucani partono forte ma subiscono il primo golo dopo più di due minuti per una sorta di “infortunio” del centrale neroverde: ne nasce così un gol strano. Poco dopo i calabresi, molto cinici, raddoppiano dagli sviluppi di un corner con i ragazzi di Rispoli che comunque attaccano alla ricerca del gol. Quasi all’ottavo minuto ecco il tris di Arcidiacone. L’Orsa non demorde e a un minuto dal termine della prima frazione Antonucci fissa il punteggio sull’1-3: un gol storico perché il primo realizzato, nella storia del club, in serie A2. Si va negli spogliatoi con due gol da rimontare. Da segnalare due legni della formazione neroverde di cui uno clamoroso, interno, arrivato da una punizione di Castrogiovanni.

SECONDO TEMPO: Rispoli scuote i suoi ragazzi che ci provano e finalmente al nono minuto della ripresa trovano il prezioso 2-3, ancora con Antonucci che da posizione decentrata con un tiro ad incrociare batte Malara. L’Orsa continua ad attaccare e dopo qualche secondo trova il punto del 3-3 con Castrogiovanni che segna su punizione. Nel frattempo i lucani avevano già colpito il terzo palo della partita e con il portiere in movimento, a pochi secondi dal termine, ne colpiscono un altro, ancora una volta clamoroso, con Bavaresco: palo interno con la palla che sembrava dovesse varcare la linea bianca. Per la cronaca il portiere Bertoli si è fatto trovare pronto su ogni tentativo dalla distanza del Polistena.

Nel post gara queste le dichiarazioni del tecnico Cesare Rispoli:

Primo tempo:

Secondo tempo:

IL TABELLINO

ORSA VIGGIANO-FUTSAL POLISTENA 3-3 Reti: 2:37 Fortuna, 5:31 Dentini, 7:55 Arcidiacone per il Polistena; 8:48 (1°T) e 9:44 (2°T) Antonucci, 10:00 Castrogiovanni per i padroni di casa

ORSA VIGGIANO: Bertoli, Petragallo, Siviglia F., Antonucci, De Fina, Siviglia G. (K), Bavaresco, Castrogiovanni, Zappalà, Paolicelli, Luiz Eduardo, Brancale. All. Rispoli

FUTSAL POLISTENA: Arcidiacone, Dentini, Minnella, Fortuna, Multardi, Cordeiro, Lucas Ribeiro, Prestileo, Malara, Teixeira (K), Dos Santos, Macrì. All. Molluso

Ammoniti: Juninho (P), Castrogiovanni e Bavaresco (O.V.) Espulsi: ne