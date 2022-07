Prima edizione del Concorso nazionale di poesia ‘Comune di Paterno’ – Cerimonia di premiazione

Si è svolta in Piazza Isabella Morra la cerimonia di premiazione della prima edizione del Concorso nazionale di poesia ‘Comune di Paterno‘ che ha fatto registrare un numero di adesioni inatteso alla vigilia.

Stanti le valutazioni della giuria esaminatrice, ad aggiudicarsi il primo premio per la sezione ‘Poesia in lingua italiana a tema libero‘ è stata la lirica ‘L’ultimo respiro’ di Roberto Zaoner di Palermo‘, mentre per la sezione ‘Poesia in lingua italiana a tema assegnato (Acqua, sorgente di vita) si è imposto il componimento ‘D’acqua seguo fiumi e fonti‘ di Giuseppe Vetromile di Madonna dell’Arco (Na).

Interessante e pieno di spunti il dibattito che ha visto coinvolti i membri della commissione e, a margine, anche la prof.ssa Del Puente. Il potere curativo della parola, la funzione sociale della scrittura, il valore pedagogico della poesia, la forza antropologica e identitaria della poesia vernacolare: questi alcuni dei temi che hanno costituito materia di confronto.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale rivolgono un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, ai giurati della Commissione (prof.ssa Rosa Fortunato, prof.ssa Claudia Cutrone, prof.ssa Antonella Marinelli, Mimmo Toscano e dott. Antonio Asprone), alla Pro Loco Terra dei Padri, alla Responsabile dell’Area amministrativa del Comune di Paterno, dott.ssa Mariella Masino e a tutti gli intervenuti.