Presidente del Consiglio Regionale: “Il 25 aprile sia il giorno dell’esempio e della fiducia”

“Mai come in questo momento, il valore della Libertà assume un significato ancora più profondo. Il ricordo di questo importante giorno è da ritrovare negli eroi della Resistenza e nei valori del nostro Tricolore. La Libertà, la Democrazia, la coesione dell’intero paese, devono continuare ad essere i protagonisti anche di questo tempo sospeso in cui siamo tutti impegnati a fronteggiare una pandemia che non ha precedenti nella recente storia”. Così il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, in occasione del 25 Aprile.

“I sacrifici richiesti ai cittadini lucani e a tutto il popolo italiano – dichiara Cicala – sono sacrifici importanti. E’ per questo motivo che ci dobbiamo aggrappare ai valori del nostro essere italiani. Stando uniti e con la resilienza tipica del nostro popolo scriveremo una nuova pagina di storia del nostro paese”.

“Che questo giorno – conclude Cicala – sia il giorno della speranza, dell’esempio e della fiducia. Alle nuove generazioni chiedo di andare alla ricerca di questi modelli di esempio, di farsi raccontare dai propri nonni, per chi ha la fortuna di averli ancora in vita, quei giorni tanto importanti e tanto dolorosi della nostra storia. Giorni che faranno per sempre parte della nostra identità di italiani”.