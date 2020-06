Presidente del Consiglio Regionale: “50 anni fa il primo passo verso l’autonomia territoriale”

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata nell’anniversario delle prime elezioni regionali che portarono a compimento il disegno di modernizzazione del Paese, guarda con fiducia al futuro delle Regioni

“Cinquant’anni fa, il 7 giugno 1970, con lo svolgimento delle prime elezioni nelle quindici Regioni a Statuto ordinario si compì un grande passo verso l’autonomia territoriale. Affidando agli elettori il compito di indicare la direzione delle nuove istituzioni rappresentative, si compì quel disegno di modernizzazione del Paese, tracciato dai padri costituenti. Quindici Regioni che si affiancarono alle cinque a Statuto speciale che, per loro peculiarità, già governavano le proprie comunità dal 1948, in un progressivo percorso verso il decentramento amministrativo e legislativo per avvicinare sempre di più le Istituzioni ai cittadini”. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, nel ricordare i 50 anni dalla prima elezione delle Assemblee regionali.







“Oggi – aggiunge Cicala – come Istituzione abbiamo il dovere di continuare a lavorare nel solco di quei criteri ispiratori e fondativi della democrazia rappresentativa. Sentiamo, altresì, impellente completare la stagione di riforme per realizzare quell’autonomia prevista dall’art. 116 della Costituzione, tesa soprattutto a perseguire gli interessi dei cittadini e del nostro territorio. La Basilicata, terra ricca di risorse, potrà trarre beneficio dal regionalismo differenziato in riferimento in particolare alla salute, all’ambiente e all’acqua, purché il tema sia affrontato con competenza e in piena condivisione con tutte le forze politiche presenti nel Parlamentino regionale”.