Presidente Cicala: “La Basilicata deve essere attrattiva e strategica”

Per il Presidente del Consiglio regionale, che è intervenuto al ThinkTankBasilicata di Ambrosetti a Corleto Perticara, “è necessario intercettare ed investire al meglio le risorse economiche che arriveranno da qui a breve”

“Il lavoro del ThinkTank Basilicata portato avanti da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Total delinea delle linee strategiche importanti. La Basilicata non può perdere queste opportunità che deriveranno da investimenti importanti e cospicui sul nostro territorio sia dall’accordo di programma sottoscritto tra Regione e Total ma anche dagli investimenti che arriveranno dal programma Nex Generation della Ue e dai fondi europei”.

Così il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Carmine Cicala, intervenuto al ThinkTankBasilicata di Ambrosetti a Corleto Perticara, che aggiunge: “oggi abbiamo il dovere di rendere la Basilicata una regione strategica, attrattiva ed inclusiva soprattutto in un momento in cui, una negatività legata al Covid 19 può rappresentare un’opportunità unica per i nostri borghi così come dicono importanti studiosi che vedono nei piccoli borghi il riscatto”.

“Essere attrattivi – prosegue Cicala- significa dare la possibilità ai nostri giovani di rientrare e lavorare con l’ausilio dello smart working. Per le nostre comunità questo significherebbe creazione di nuova economia, nuove intelligenze che possono impegnarsi nella gestione della cosa pubblica, nel sociale, nello sviluppo partecipativo culturale per una regione moderna ed inclusiva”.

“La Regione – conclude il Presidente del Consiglio – deve farsi carico di agevolare questo sviluppo e queste nuove progettualità perché da spettatori si continui ad essere attori protagonisti così come avvenuto con Matera Capitale Europea della cultura per il 2019. Quello scatto culturale di orgoglio deve accompagnarci per rendere la nostra regione innovativa, attrattiva, inclusiva, capace di attrarre nuovi investimenti e consolidare quelli già esistenti e soprattutto di diventare regione strategica nel Mezzogiorno d’Italia e per l’intero Paese traendo spunto da realtà, come l’Irlanda, che riesce ad attrarre investitori e lavoratori da ogni parte del mondo ed in modo particolare le giovani eccellenze”.