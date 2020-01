Presentato a Roma il volume: “Racconti di Leonardo Sinisgalli”

Send an email





Leonardo Sinisgalli morì a Roma il 31 gennaio del 1981. Presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma, oggi, in anteprima nazionale, presentato il volume dei Racconti di Leonardo Sinisgalli a cura di Silvio Ramat, ripubblicati da Mondadori fra gli Oscar Moderni dopo ben 40 anni e disponibili nelle librerie dallo scorso 14 gennaio, i cui diritti sono stati acquistati grazie al contributo del Fondo etico di Bcc Basilicata.

Il volume, secondo della trilogia mondadoriana insieme al Furor Mathematicus pubblicato nel 2019 e alla raccolta di Tutte le poesie di prossima pubblicazione, raccoglie i racconti appartenenti a Fiori pari fiori dispari (1945), Belliboschi (1948), Un disegno di Scipione e altri racconti (1975), nei quali Sinisgalli ripercorre la sua autobiografia sin dall’infanzia in Basilicata, contaminando prosa e poesia.

La presentazione del volume, organizzata dalla Fondazione Leonardo Sinisgalli di Montemurro in collaborazione con la Biblioteca nazionale centrale di Roma e la Mondadori, aperta dai saluti di Eleonora Cardinale, responsabile Ufficio Archivi e Biblioteche letterarie contemporanee della Biblioteca nazionale centrale, Giampaolo D’Andrea, consigliere del Ministro dei Beni Culturali, Elisabetta Risari, editor Mondadori. Seguiranno gli interventi degli esperti, coordinati dal giornalista e scrittore Andrea Di Consoli: Clelia Martignoni e Luca Stefanelli dell’Università di Pavia, Silvio Ramat, dell’Università di Padova, curatore del volume e autore del saggio introduttivo. Gli interventi accompagnati dalla lettura di brani sinisgalliani da parte dell’attore di origine lucana Joe Capalbo.

La Fondazione Sinisgalli ringrazia i relatori (Clelia Martignoni, Luca Stefanelli e il curatore Silvio Ramat) incisivi e chiari, il moderatore, appassionato e colto (Andrea di Consoli), gli ospiti illustri che hanno portato i saluti (Giampaolo D’Andrea, consulente del Ministro BbCc; Elisabetta Risari, editor Mondadori; la.d.ssa Cardinale responsabile degli Spazi del 900 della BNC; e Joe Capalbo che ha letto emozionandoci il brano “I lucani” di Sinisgalli). Un doveroso ringraziamento alla delegazione rumena, al poeta e traduttore Dinu Flaman, all’ambasciatore presso la Santa Sede, alla d.ssa Oana Mallin, all’erede Ana Maria Lutescu. Un abbraccio forte all’Associazione Lucani di Roma, sempre presente (con in testa il presidente Filippo Martino) e non in ultimo alle circa 100 persone che hanno affollato la sala, tenendola fino all’inverosimile Le riprese audiovideo sono state curate da Alessandro Martino.