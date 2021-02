Presentata la pubblicazione “Viaggio nel Patrimonio Culturale Lucano” realizzata dai volontari del Servizio Civile delle Pro Loco Unpli Basilicata

Presentata l’altra sera la pubblicazione dal titolo “Viaggio nel Patrimonio Culturale Lucano” realizzata dagli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale Pro Loco Unpli Basilicata. L’evento organizzato in diretta sulla pagina Facebook Pro Loco Unpli Basilicata ha visto la partecipazione di Rocco Franciosa, Presidente Pro Loco Unpli Basilicata, Antonio Nicoletti, Direttore Generale Apt Basilicata, Vito Sabia, Collaboratore SC Unpli Basilicata e Antonella D’Andria, Ufficio Stampa Unpli Basilicata. La corposa pubblicazione, divisa in due volumi contenuti in un unico cofanetto, stampata da Arti Grafiche Zaccara di Lagonegro, impreziosita dal lavoro grafico di Daniele Bracuto con le immagini delle copertine del Polittico di Cima da Conegliano, Chiesa Madre di Miglionico (Mt), foto di Mario Bruno Liccese e del Polittico di Simone da Firenze, Chiesa di San Francesco di Senise (Pz), foto di Olga Colaiacovo, contiene pillole storiografiche dei borghi lucani, in 640 pagine con più di 120 foto, alcune delle quali di Wikimedia Commons grazie alla collaborazione con Wiki Loves Basilicata, notizie sui beni monumentali, sulle tradizioni, sulle ricette tipiche e proverbi in dialetto locale.

“Raccontare la Basilicata e i suoi borghi attraverso frammenti di storia, ricette, proverbi, dialetti locali, così come hanno fatto i volontari del servizio civile coordinati dall’Unpli, – ha sottolineato Antonio Nicoletti, Direttore Generale Apt Basilicata, – è un’operazione al tempo stesso affascinante e amorevole, di scoperta e di promozione, a cui rivolgo un plauso per l’impegno e l’attività promozionale che le Pro Loco portano avanti per lo sviluppo turistico regionale”. Il Presidente regionale del Comitato Pro Loco Unpli Basilicata Rocco Franciosa ha rimarcato “agli Operatori Volontari, coadiuvati dall’ Operatore Locale di Progetto, rivolgiamo un ringraziamento particolare per l’attività svolta, sono loro i veri protagonisti della presente pubblicazione, realizzata grazie al prezioso lavoro di impaginazione del Collaboratore Unpli Basilicata Vito Sabia. Da sempre crediamo nell’alto valore formativo dei progetti di Servizio Civile portati avanti egregiamente dal Responsabile Nazionale Unpli Bernardina Tavella, che rappresentano per tanti giovani lucani una forma di crescita, di conoscenza, di socializzazione e di protagonismo nell’attività di promozione turistica. Con non pochi sforzi economici, – ci tiene a rimarcare il Presidente Franciosa – aiutati dal prezioso sostegno dell’Apt Basilicata, abbiamo investito nella realizzazione della pubblicazione, convinti, da un lato di dover testimoniare un impegno, una passione per il territorio e dall’altro di dover rafforzare un’azione di promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale lucano”. Grande l’impegno da parte dei 45 operatori volontari e delle 41 sedi Pro Loco di Accettura, Acerenza, Armento, Avigliano, Banzi, Barile, Bella, Bernalda, Cancellara, Castel Lagopesole, Castelsaraceno, Cirigliano, Corleto Perticara, Filiano, Gorgoglione, Latronico, Maratea, Metaponto, Miglionico, Moliterno, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Paterno, Pietrapertosa, Pignola, Rapone, Rionero In Vulture, Ripacandida, Rotondella, San Mauro Forte, San Severino Lucano, Sarconi, Sasso Di Castalda, Senise, Stigliano, Teana, Tricarico, Valsinni, Viggianello. Tanti i messaggi e le visualizzazioni da parte degli utenti connessi che hanno seguito la diretta. A quanti desiderano ricevere una copia della pubblicazione possono inviare una richiesta via mail a basilicata@unpli.info