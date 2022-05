Presentata in Val d’Agri la XIII edizione di Shell InventaGIOVANI in Basilicata

Si è tenuto oggi presso la suggestiva location della Villa del Marchese Sanfelice a Viggiano l’evento di presentazione della 13esima edizione di Shell inventaGIOVANI, programma di formazione e orientamento rivolto ai giovani della Basilicata che intendono avviare un’attività imprenditoriale nel territorio della regione.

Alla presenza di diversi rappresentanti della Regione Basilicata, di Confindustria Basilicata, dell’Università degli Studi della Basilicata quali patrocinanti del progetto, di Sviluppo Basilicata che supporta il progetto con partecipazione attiva durante i corsi di formazione, del Sindaco del comune di Viggiano Amedeo Cicala e del Country Chair di Shell Italia Marco Marsili si è tenuta inoltre la cerimonia di consegna dei diplomi ai 65 giovani che hanno partecipato al programma nel triennio 2019-2020-2021 ed è stato annunciato l’avvio di tre nuove start up nel 2021.

“Siamo molto soddisfatti del valore creato da Shell inventaGIOVANI in Basilicata in questi 13 anni. Ha commentato Marco Marsili, Vice President Shell Italia E&P e Country Chair Shell Italia. “Grazie al contributo del programma, negli anni sono nate 20 nuove imprese e 22 realtà imprenditoriali già costituite hanno ricevuto supporto per il loro sviluppo; mi fa estremamente piacere evidenziare inoltre che più del 50% delle aziende avviate è guidata da una donna tra i 30 e i 45 anni. Grazie a Shell inventaGIOVANI e a un continuo e trasparente dialogo con la Regione, con l’Università, con le Istituzioni e gli enti locali consolidiamo proficuamente il nostro rapporto con la Basilicata, sostenendo i giovani che in un periodo particolarmente complicato lavorano per creare valore condiviso per il loro territorio”. Ha concluso Marco Marsili.

Ed è proprio dalla combinazione di una buona idea con il percorso formativo e il supporto specializzato di Shell inventaGIOVANI che sono nate nel 2021 TappezzArt”, impresa di tappezzeria e sartoria artigianale, “Wavent soc. coop.”, società di organizzazione eventi musicali e culturali e “You Can Beauty Concept srl” salone di barbiere e parrucchiere ed estetica.

“Da anni il Gruppo Giovani di Confindustria Basilicata è partner di Shell inventaGIOVANI: crediamo fortemente – ha commentato il Presidente Anselmo Zirpoli – che fornire un supporto formativo alle giovani idee e portare le testimonianze di imprenditori sia anche più importante che fornire risorse economiche e i risultati presentati oggi lo confermano”.

Il piano formativo Shell Inventa GIOVANI 2022 prevede tre cicli di formazione in aula sui temi del Business Model e della gestione di impresa e un mese di business coaching. Inoltre: un Investor Pitch Day, un evento di chiusura del percorso durante il quale aspiranti imprenditori – che hanno preso parte al progetto – presenteranno il loro business model a una giuria composta da potenziali investitori, e un Award Day, evento di una giornata dedicato ad una business model competition durante la quale una giuria valuterà e premierà la migliore presentazione dando accesso ad un mese di mentorship gratuita.

Shell inventaGIOVANI, programma di investimento sociale promosso da Shell Italia E&P, è parte del progetto globale Shell LiveWIRE svolto a livello mondiale in 18 paesi dal Gruppo Shell.

Shell inventaGIOVANI propone, a titolo gratuito, attività di formazione e orientamento ai giovani residenti in Basilicata che intendono avviare un’attività imprenditoriale nel territorio della regione. Il programma aiuta i giovani a valutare se l’avvio di un’attività imprenditoriale possa rappresentare una carriera percorribile e realizzabile, ponendo l’accento sulla vocazione territoriale, sulle esigenze imprenditoriali e lavorative della popolazione giovanile lucana, offre consulenza nella preparazione del business plan, contatti con esperti di settore, enti specializzati in sviluppo economico, banche.

Shell inventaGIOVANI è patrocinato da Regione Basilicata, Confindustria Basilicata dall’Università degli Studi della Basilicata ed ha attivato proficue collaborazioni con altri importanti enti che operano sul territorio lucano.

I numeri di “SHELL inventaGIOVANI” (2010-2021)

20: attività imprenditoriali lanciate da Shell inventaGIOVANI

22: Aziende costituite prima della partecipazione al programma, supportate per sviluppare ulteriore crescita.

10: ragazzi attualmente impegnati allo sviluppo della loro futura attività imprenditoriale.

65: partecipanti alla formazione nel triennio 2019-2021

800: partecipanti al Workshop “Idee Brillanti” tra il 2010 e il 2019

500: partecipanti al corso “Diventare un imprenditore di successo” tra il 2010 e il 2019

250: partecipanti ai workshop tematici (Risorse Umane, Marketing, Business Law, Finanza)

Start up nate nel 2021:

Wavent Società Cooperativa grazie a 7 giovani laureati e laureandi presso l’Università degli Studi di Basilicata con la passione per l’organizzazione di eventi musicali e culturali. Obiettivo: affermarsi nel settore della concertistica e più in generale della cultura in Lucania proponendo eventi che siano occasione di svago, ma soprattutto di arricchimento culturale, a beneficio dei cittadini e del territorio d’origine dell’impresa e dei suoi soci fondatori.

TappezzArt nasce dalla passione e dall’esperienza pluriennale di Anna Morello nel campo della sartoria e della tappezzeria artigianale. Il progetto punta ad offrire servizi di tappezzeria e sartoria artigianale su misura del cliente. L’attività avrà sede a Tramutola (Pz)

You Can Beauty Concept srl nasce dalla passione e dalla volontà di Angela Pietrafesa, Dora Capece e Francesco Lisanti di voler creare una propria attività imprenditoriale dopo aver maturato competenze ed esperienza nel settore dell’acconciatura e dell’estetica. L’idea di business è un salone per barbiere e parrucchiere con annesso servizio di estetica e vendita prodotti per la cosmesi.