“Un plauso di riconoscenza per il lavoro ed il ruolo sociale svolto dalla Polizia di Stato che esprimo a nome dell’intera Assise regionale”.

Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, in occasione del 169°anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

“La Polizia di Stato non é solo presidio di legalità – dichiara Cicala – ma anche vicinanza all’intera popolazione in momenti particolari per il nostro Paese come quello legato alla pandemia. La storia della Polizia di Stato è la storia di un Corpo che ha saputo evolversi nel corso del tempo nel rispetto della storia, della sua fondazione e dei fondamenti morali ed etici del nostro Paese, diventando punto di riferimento di tutte le Istituzioni nazionali, ma anche internazionali proprio per la professionalità e l’umanità con la quale quotidianamente si contraddistingue anche per la sua capillarità su tutto il territorio nazionale. I valori che caratterizzano questo Corpo – prosegue Cicala – sono i valori del nostro Paese, insiti nella nostra Carta costituzionale e rappresentati dal nostro tricolore”.

“Sin dal mio insediamento come presidente del Consiglio regionale – dice Cicala – ho avviato la collaborazione con tutte le Forze dell’ordine nel pieno rispetto del proprio ruolo, nella massima trasparenza, condivisione e tutela del bene comune certo che un lavoro sinergico può solo essere a vantaggio dell’intera collettività”.

“In questa giornata – conclude il Presidente del Consiglio regionale – voglio ricordare le poliziotte e i poliziotti che ogni giorno mettono a rischio la propria vita o che l’hanno persa, certo che il loro esempio non è stato e non sarà vano”.